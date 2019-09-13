أنشيلوتي ينتقد بشدة أعمال تأهيل غرف ملابس استاد نابولي

المصدر: نابولي - د.ب.أ

وجه المدرب كارلو أنشيلوتي انتقادات لاذعة لأعمال تأهيل تجرى على غرف تبديل الملابس في ملعب سان باولو التابع لفريقه نابولي، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل أيام من استضافته بطل أوروبا ليفربول الإنجليزي في انطلاق منافسات دوري الأبطال.

وخاض نابولي مباراتيه الأوليين في الموسم الجديد للدوري الإيطالي خارج ملعبه المملوك من السلطات البلدية في نابولي، نظراً لأعمال التأهيل في الملعب الذي يعود تاريخ تدشينه الى العام 1959. وقال أنشيلوتي بحسب ما نقل عنه موقع النادي «لقد رأيت الوضع في غرف تبديل الملابس في ملعب سان باولو. لا أجد الكلمات لوصفه».

وأضاف «أنا غاضب من الأخطاء وعدم كفاءة أولئك الذين أوكل إليهم تنفيذ هذه الأعمال». وزاد غضب أنشيلوتي بسبب ضيق الوقت قبل لقاء سامبدوريا في الدوري المحلي غداً، وليفربول في أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل على الملعب نفسه.

وتساءل أنشيلوتي عما إذا كان الوقت كافياً لإنجاز أعمال التأهيل، قائلاً «خلال شهرين يمكن بناء منزل، لكنهم لم يتمكنوا من إنجاز تأهيل غرف الملابس! أين نقوم بالتبديل قبل اللعب مع سمبدوريا وليفربول؟». وشدد متعهد أعمال البناء كارلو بيريغو على أن عماله ينفذون المطلوب «أسرع من الوقت المحدد، والعمل على غرف الملابس أُنجز، وتتبقى اللمسات الأخيرة التي سيتم إنجازها».

ونفى نابولي عبر حسابه على «تويتر» أن يكون رئيس النادي دي لورنتيس قد أشاد بالأعمال. وكتب «ينفي نادي نابولي لكرة القدم أن يكون قد أشاد بعمل المعمارية فيلومينا سميراغليا على إعادة تأهيل غرف تبديل الملابس في ملعب سان باولو».

وبحسب الموقع الإلكتروني لنابولي، دشن سان باولو في العام 1959، وهو ثالث أكبر ملعب في إيطاليا بعد جوزيبي مياتسا في ميلانو والملعب الأولمبي في روما.

- ملعب «سان باولو»

هو ثالث أكبر الملاعب

في إيطاليا.