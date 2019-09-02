بالفيديو.. قائمة أفضل اللاعبين العرب على "السوشيال ميديا".. فارق كبير بين صلاح ومحرز

المصدر: إعداد: محمد الحتو – مونتاج: معن صلاح

يقف نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح في طليعة اللاعبين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحظى ب 51 مليون متابع حقق من خلالهم شهرة ومكاسب كبيرة، أبرزها الجوائز الفردية التي تعتمد على تصويت الجمهور.

وتفوق صلاح على لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجزائري رياض محرز الذي حل في الترتيب الخامس ب4.4 مليون متابع، في وقت يتفوق عليه لاعبون آخرون منهم نجم الهلال السعودي المعتزل ياسر القحطاني (7.7 مليون متابع)، ولاعب أرسنال الإنجليزي، المصري محمد النني (5.9 مليون متابع) ولاعب الأهلي المصري رمضان صبحي (5.4 مليون متابع).

"الإمارات اليوم" رصدت خلال تحقيق أجرته بعنوان: "سوشيال الكرة العربية.. أهداف ضائعة وشبكة بلا حارس"، أكثر 10 لاعبين عرب متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعدت هذا الفيديو: