هاني رمزي: بعض لاعبي مصر كانوا في رحلة.. ولعبوا دون روح

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

وجّه المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم، هاني رمزي، انتقادات لاذعة للاعبيه على خلفية الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية، معتبراً أن بعضهم كان يشعر أنه «في رحلة» وخاض البطولة من دون «روح».

وخرج رمزي، الذي كان أحد مساعدي المدرب المكسيكي للمنتخب خافيير أغيري، عن صمته بشأن الخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا صفر-1 في ثمن النهائي، والتي تسببت في صدمة لدى المشجعين المصريين، ودفعت لإقالة الجهازين الفني والإداري للفراعنة، واستقالة رئيس الاتحاد هاني أبوريدة. وقال رمزي: «ممكن أن تلعب بأي طريقة لعب، لكن اذا لم تكن لديك روح» يصعب توقع تحقيق نتائج. وأضاف: «بدأت أشعر بالأمر بعد المباراة الثانية. في المباراة الأولى كنت أتوقع أن الأمر مرتبط بالافتتاح والضغوط. بعد المباراة الثانية قلنا كلا، هذا ليس منتخب مصر»، متابعاً «كانت لدي تحفظات كثيرة حول السلبية واللامبالاة الموجودة في المعسكر. (اللاعبون) لا يفكرون في كرة القدم، كانوا مأخوذين بأمور عدة، لاسيما الهواتف (النقالة)».

وخص رمزي، اللاعب السابق للمنتخب والنادي الأهلي، قائد الفراعنة أحمد المحمدي بانتقادات، معتبراً أنه لم يكن على قدر المسؤولية.

وأوضح «لم أجد أن أمراً تغيّر. تحدثت معه مجدداً، لكن لم أشعر بشخصية قائد الفريق المرتفع الصوت، وأن ثمة قائد منتخب لوقت الشدة».