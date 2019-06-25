بوفال: لا تهمني المشاركة أساسياً أو احتياطياً

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

أكد نجم المنتخب المغربي، المحترف في صفوف سيلتا فيغو، سفيان بوفال، أنه لا يضع ضمن حساباته اللعب أساسياً أو الدخول كبديل في مباريات الأسود بأمم إفريقيا 2019، بقدر ما تهمه مصلحة منتخب بلاده بالدرجة الأولى.

وشارك بوفال في الشوط الثاني من مباراة ناميبيا، التي أقيمت أول من أمس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، وانتهت بفوز الأسود بهدف دون رد.

وقال بوفال، في تصريحات تلفزيونية: «لا أعير اهتماماً للوضع، سواء لعبت أساسياً أو دخلت كبديل، ما يهمني بالدرجة الأولى هو مصلحة المغرب، وأن يحقق الانتصار».

وأضاف: «حينما التحقت بالأسود قبل أمم إفريقيا لم أضع اللعب أساسياً كشرط كي أكون حاضراً، واحترامي كبير لاختيارات المدرب رينارد».

وتابع بوفال: «نحن نعمل كمجموعة، ونتعاون في ما بيننا، ودخولي في آخر نصف ساعة لمواجهة ناميبيا كان قراراً فنياً احترمته، وأنا جاهز لكل الأدوار التي تطلب مني».