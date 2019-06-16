بالفيديو والصور: شاهد احتفال المنتخب المصري بعيد ميلاد محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فيديو إحتفالي بعيد ميلاد النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي أتم 27 عاماً أثناء تواجده في معكسر المنتخب المصري قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تنطلق الجمعة المقبل.

ونشر الاتحاد فيديو مصور لأبرز إنجازات النجم المصري مع المنتخب أو فريق ليفربول بتعليق عدد كبير من المعلقين، كما أقام لاعبو المنتخب المصري حفل عيد ميلاد اللاعب في مقر إقامة المنتخب بكعكة كبيرة بها صورة اللاعب الحاصل مؤخراً على دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي، ولم تخلو تعليقات الجمهور المصري على الفيديو من التناقض فمنهم من قام بالتهنئة وهناك من انتقد وطالب بالتركيز قبل انطلاق البطولة.