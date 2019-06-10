بالفيديو: تقرير يكشف وظيفة زوجة محمد صلاح ويقارنها بزوجة ميسي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سلط موقع «سوكر ستوريز» الإنجليزي في تقرير مطول له الضوء على حياة ماجي محمد صادق، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول بطل أوربا، محمد صلاح، حيث أشار التقرير أن الزوجة التي تحافظ على بساطتها، وتبتعد عن الشهرة، هي سر نجاح اللاعب المصري بسبب التزامها خاصة وانها لا تظهر كثيراً ولا تحب الأضواء والشهرة على عكس مثيلاتها.

وقال الموقع، أن صلاح تعرّف على زوجته خلال دراسته في مدرسة «محمد عياد الطنطاوي» بمحافظة الغربية التي وُلد فيها، وعاشا قصة حب طويلة استمرت 10 سنوات قبل الزواج، كانت حديث القرية التي نشآ فيها، وأن الزواج تم أثناء خوض الفرعون أولى تجاربه في الاحتراف الأوربي مع فريق بازل السويسري، حيث عاد في إجازة ليتم زواجه منها في عام 2013، ونتج عن الزيجة ابنتهما الوحيدة «مكة»، التي حظيت هي الأخرى بنصيب من الأضواء بعد ظهورها مع صلاح في عدد من المناسبات الهامة.

وأضاف الموقع، أن ماجي تربط زوجها بأصوله الريفية المصرية، ويعتبرها البعض بوصلة صلاح التي تضبط اتجاهه ناحية «العالم الواقعي»، بعيداً عن أضواء الشهرة التي تحيط به بعدما سلك طريق العالمية، وتحافظ دائماً على بساطتها، ومظهرها الشرقي، ولا تمتلك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تهتم كزوجات المشاهير ولاعبي الكرة بإظهار إطلالاتها والاهتمام بجسدها ومستحضرات التجميل، فضلاً عن مراعاتها لزيّها المحتشم التي تحافظ عليه في كل ظهور إلى جانب صلاح.

وقارن التقرير بين ماجي ومثيلاتها من زوجات وصديقات النجوم، مثل: جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو، وأنتونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي، وشاكيرا صديقة جيرارد بيكيه، اللاتي يسعين لأن يظهرن دائماً بشكل جذاب ويحظين بملايين المتابعين على حساباتهم.

كما كشف التقرير الذي لا تتجاوز مدته الدقائق الأربع، عن أمر لا يعلمه معظم عشاق صلاح عن زوجته وهي أنها تحمل شهادات عليا وتعمل في مجال التكنولجيا الحيوية Bio-technolog وأنها المسؤولة عن ملف الأعمال الخيرية الذي يموله صلاح في مصر.

تعرّضت ماجي لحملات تنمّر واسعة على مواقع التواصل منذ ظهورها إلى جانب الفرعون المصري عند تسلمه جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» 2017/ 2018، حين نجح في تسجيل 32 هدفاً، وهوجمت بحملة انتقادات واسعة لاحتفاظها بزيّها الشرقي، الذي اعتبره رواد التواصل الاجتماعي لا يتناسب مع كونها أصبحت من المشاهير بعد وصول زوجها للعالمية.

الأمر الذي لم يرد عليه هداف ليفربول، واكتفي بالإشارة في أحد لقاءاته إلى أن زوجته من أكثر المظلومين في حياته؛ نظراً لطبيعة عمله كلاعب كرة، وأنها دائماً ما تقف وراء إنجازاته، ومع حملة الانتقادات تلك، اعتقد البعض أنها غير متعلمة؛ نظراً لأصولها الريفية، على الرغم من أنها تحمل شهادات في مجال التكنولوجيا الحيوية، فضلاً عن أنها مسؤولة عن ملف الأعمال الخيرية الذي يموّله صلاح في مصر.

ويقول جيرانها إنها تشارك في تجهيز العرائس في قريتهما الصغيرة، وتشرف على الأعمال الخيرية ودائمة الحضور في مناسباتهم رغم انشغالها بعد انضمام زوجها إلى ليفربول، وتحرص ماجي دائماً على الظهور بمظهر بسيط، خاصة حينما تتواجد في مسقط رأسها بقرية «نجريج»، فكان ظهورها مع ابنتها مكة في صلاة عيد الفطر وسط أقرانها وعائلتها لافتاً لرواد التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت بعباءة بسيطة، مع ابنتها التي حملت لعبة بلاستيكية رخيصة، ما لقي تفاعل متابعي اللاعب المصري.

سجّلت زوجة صلاح أيضاً حضورها في المناسبات الهامة كالمباراة الأسطورية بين ليفربول وبرشلونة، والتي انتهت لصالح «الريدز» بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، وكذلك في ملعب الأنفيلد مع ابنتهما مكة التي تحتل مكانة خاصة بين عشاق النجم المصري، أثناء مباراة ليفربول أمام نظيره إيفرتون في دور الـ64 بكأس الاتحاد الإنجليزي.