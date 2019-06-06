بالفيديو: شاهد بعض الأهداف “الخرافية” لموهبة ريال مدريد الجديدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أنهى نادي ريال مدريد رسمياً صفقة انتقال اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، من أينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 67 مليون دولار، بعقد يمتد حتى يونيو 2025، وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد تمكن من إقناع اللاعب بالتوقيع له عبر 5 مفاتيح، حيث لم يرغب فريقه الألماني في السماح للاعب بالرحيل عن مبلغ أقل من 70 مليون يورو، لكن مدريد بدأ التفاوض بمبلغ 50 مليون يورو، وفي نهاية المطاف، تم الاتفاق والتأكيد، الثلاثاء، على أن يوفيتش سيغادر ضمن صفقة قيمتها 60 مليون يورو، حتى عام 2025.

وكان يوفيتش (21 عاما) على رادار برشلونة الإسباني في بداية المطاف، الأمر الذي دفع ريال مدريد إلى التعجيل بإبرام الصفقة لتنحية غريمه التقليدي جانبا، وبدأت الأندية المهتمة باللاعب يوفيتش اتخاذ خطوات فعليه لضمه إليها، لكن ليس بقوة ولا فعالية ما قام به النادي الملكي.

وكشفت "ماركا" أن مدينة فالديباس في إسبانيا استضافت لقاء بين خوسيه أنخيل سانشيز المدير الرياضي للنادي، وفالي رمضاني وكيل اللاعب للتفاوض بشأن ضمه، ونلقي الضوء عن بعض أهداف اللاعب الصربي مع فريقه السابق والذي تأكد أن ريال مدريد نجح في الفوز بخدمات لاعب صغير رائع وذلك من خلال فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني للترحيب باللاعب في ناديه الجديد.