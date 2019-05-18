بالفيديو: فرحة لاعب برازيلي عند إعلان اختياره ضمن قائمة منتخب بلاده في كوبا أميركا

المصدر: جوني جبور-دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فرحة البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون الإنجليزى بعد اختياره ضمن القائمة النهائية لكوبا أمريكا.

وأعلن "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل القائمة النهائية في بطولة "كوبا أمريكا" التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى السابع من يوليو المقبلين، وضمن القائمة كل من، أليسون في حراسة المرمى بجانب كل من إيدرسون، وكاسيو، فيما ضمت قائمة خط الدفاع كل من ألفيس، وفانجر، وفيليبي لويس، وإليكس ساندور، وميليتاو، وتياغو سيلفا، وماركينيوس، وميرندا، وفي خط الوسط كل من كاسيميرو، وفيرناندينيو، وأرثور، وآلان، وباكيتا، وكوتينيو، وفي الهجوم نيمار، وفيرمينيو، وخيسوس، وإيفرتون، ونيريس، وأخيراً لاعب إيفرتون ريتشارليسون.

وأوقعت قرعة بطولة "كوبا أميركا، منتخب البرازيل في المجموعة الاولى مع كلاً من بوليفيا وفنزويلا وبيرو.