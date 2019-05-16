تخفيض تذاكر كأس أمم إفريقيا 50 جنيهاً

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

قررت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب المصري في الدور الأول بواقع 50 جنيهاً، حيث ستكون بسعر 150 جنيهاً بدلاً من 200 جنيه، بعدما تسببت في جدل واسع وانتقادات حادة من المشجعين المصريين على خلفية الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان على موقع الاتحاد المصري للعبة، أن تخفيض الأسعار «جاء حرصاً منها على تخفيف العبء عن الجماهير المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات». وأكدت اللجنة أنها «كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك».

وكانت اللجنة حددت أواخر الشهر الماضي أسعار التذاكر لحضور مباريات البطولة التي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بكلفة 100 جنيه (نحو ستة دولارات) للدرجة الثالثة، و300 جنيه (17 دولاراً) للثانية، و500 جنيه (30 دولاراً) للأولى. لكن ما أثار الجدل بشكل أوسع كان فرض أسعار أعلى لتذاكر مباريات المنتخب المصري، اذ بلغت 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 جنيه للثانية، و600 جنيه للأولى.

وشهدت الأيام الأخيرة حالة غضب عارم من قبل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى كل وسائل الاعلام، والشكوى من غلاء اسعار التذاكر، وتحديداً الدرجة الثالثة.

وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وعقد اجتماعات عدة مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة رئيس اتحاد الكرة المصري، ورئيس اللجنة المنظمة هاني أبوريدة، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة، وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ 2011، تعزى أسبابها الى تضاؤل المداخيل بالعملات الصعبة، والتراجع الحاد في عدد السياح والاستثمارات الأجنبية.

- اللجنة المنظمة استجابت

للضغط الجماهيري وخفضت

سعر التذاكر إلى 150 جنيهاً.