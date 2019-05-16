الدوري السعودي يُحسم اليوم.. وأفضلية التتويج للنصر

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

يملك النصر أفضلية التتويج بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم، على حساب غريمه التقليدي الهلال، بطل الموسمين الأخيرين، عندما يستضيف الباطن، الذي هبط إلى الدرجة الأولى، في المرحلة 30 الأخيرة، في حين يخوض منافسه المباشر مباراة صعبة ضد جاره الشباب الثالث.

ويملك النصر، الذي يسعى إلى لقب الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، 67 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن الهلال، وبالتالي يحتاج إلى الفوز على الباطن من دون النظر إلى نتيجة مباراة الهلال والشباب، التي تقام في التوقيت نفسه.

وتبادل قطبا الرياض صدارة الترتيب أكثر من مرة، إلى أن نجح النصر في احتلالها في المرحلة الـ28، إثر فوزه على الفتح بخماسية نظيفة.

ويدخل النصر المباراة بصفوف مكتملة، ستشهد عودة البرازيلي بيتروس ماثيوس، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، وعبدالله الخيبري بعد تعافيه من الإصابة. أما الهلال، الذي توج باللقب 15 مرة، فيتعين عليه تحقيق نتيجة أفضل من النصر، لكي يتوج باللقب، لكن مهمته لن تكون سهلة، لاسيما أن الشباب يسعى إلى البقاء في المركز الثالث، المؤهل لدوري أبطال آسيا، بعد غياب أربع سنوات.

وسيغيب عن الشباب لاعب وسطه، المغربي مبارك بوصوفة.

ويطمح التعاون بطل «كأس الملك»، في إنهاء موسمه الاستثنائي بشكل مثالي، عندما يلاقي الفيصلي. والتعاون الرابع برصيد 53 نقطة، يأمل انتزاع المركز الثالث، وهذا لن يكون إلا من خلال فوزه وفي الوقت نفسه تعثر الشباب أمام الهلال، فيما يسعى الفيصلي السادس برصيد 43 نقطة إلى المحافظة على مركزه الحالي.