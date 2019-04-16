لعنة ربع نهائي «الأبطال» تقلق ميسي ورفاقه الليلة

المصدر: تورينو - أ.ف.ب

يسعى برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي للتخلص من لعنة الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تلاحقهما منذ ثلاثة أعوام، عندما يستقبل الفريق الكاتالوني، اليوم، «شياطين» مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب المسابقة القارية العريقة.

ويصارع برشلونة على ثلاث جبهات، فعلى الصعيد المحلي يخطو بخطوات ثابتة نحو الاحتفاظ بلقبه في «الليغا» للعام الثاني على التوالي، كما يتطلع لتحقيق الثنائية المحلية والاحتفاظ بالكأس عاماً خامساً على التوالي عندما يواجه فالنسيا على ملعب «بينيتو فيامارين» في إشبيلية في 25 مايو المقبل.

وعمد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إلى إراحة تسعة لاعبين أساسيين في مباراته في الدوري أمام هويسكا التي انتهت بالتعادل السلبي، من بينهم نجمه ميسي تحضيراً للمباراة المرتقبة أمام يونايتد اليوم.

وتعرض متصدر ترتيب الهدافين في «الليغا» (33 هدفاً) لإصابة في وجهه بعد احتكاك مع مدافع يونايتد كريس سمولينغ، وأنهى اللقاء مع كدمات وتورم حول أنفه وخده، فيما عانى فريقه للعودة من ملعب «أولد ترافورد» بأفضلية هدف وحيد سُجِل بالنيران الصديقة بعدما ارتطمت الكرة بكتف لوك شو وتحولت في شباك فريقه إثر رأسية من الأوروغوياني لويس سواريز (12).

برشلونة لا يريد أن يكون ضحية جديدة أمام يونايتد بعدما سقط في الأعوام الثلاثة الماضية في ربع النهائي أمام كل من أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وروما الإيطاليين، خصوصاً أن ذكرى خسارة العام الماضي ما زالت راسخة في الأذهان، وعلى لسان نجمه ميسي.

وتعكس أرقام ميسي في البطولتين المحلية والقارية تألق وتخبط فريقه برشلونة في الوقت ذاته على الصعيدين المحلي والأوروبي: في «الليغا» فاز «البرغوث» بتسعة ألقاب وهو يتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين برصيد 414 هدفاً، أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق (311).

وعلى صعيد دوري الأبطال أحرز ميسي اللقب أربع مرات فقط، وهي أرقام متواضعة تضعه بالتساوي مع 11 لاعباً من النادي المدريدي فقط، من بينهم ناتشو، والبرازيلي كاسيميرو، وداني كارفاخال، أما رونالدو فيسعى هذا الموسم لإحراز لقبه السادس مع «السيدة العجوز».

وتنقلب الأدوار على الساحة الأوروبية من الناحية التهديفية، إذ تميل الكفة لصالح رونالدو الذي سجل 125 هدفاً مقابل 108 لميسي.

ويراهن كثيرون على إمكانية مواجهة نارية بين هذين النجمين في النهائي القاري، في حال تمكن برشلونة من حسم مواجهته في عقر داره مع يونايتد ومن ثم تجاوز ليفربول الإنجليزي أو بورتو البرتغالي في نصف النهائي. أما يوفنتوس فعليه التغلب على أياكس، ومن ثم حجز بطاقته إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي أو مواطنه توتنهام هوتسبر.

ولا يلام ميسي على ضعف برشلونة في أوروبا، لكن الفوز في المباراة النهائية على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في مدريد من شأنه أن يضيف المزيد من البريق والسحر إلى سجل الارجنتيني مقارنة بغريمه اللدود رونالدو، الذي أكد بتسجيله «هاتريك» الفوز النظيف على أتلتيكو مدريد في إياب ثمن النهائي، بعدما كان فريق «السيدة العجوز» قد تخلف بثنائية نظيفة ذهاباً في مدريد؛ أنه «سيد» دوري الأبطال.

وتشعر جماهير برشلونة بالإحباط نتيجة الخروج المتكرر من الدور ربع النهائي وبألم الخروج أمام روما الموسم الماضي، بعدما فرط الفريق في فوزه ذهاباً 4-1، بالخسارة صفر-3 إياباً.

«اليوفي» يتحدى شباب أياكس

سيشكل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رأس حربة الحرس القديم لفريق يوفنتوس الإيطالي الذي سيحاول إنجاز المهمة أمام شباب أياكس أمستردام الهولندي، لدى استضافة الأخير على ملعبه «أليانز ستاديوم» في تورينو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويريد كل من الفريقين كسر اليأس الذي أصابه في السنوات الأخيرة المأساوية على الصعيد الأوروبي وتحديداً في المسابقة الأولى التي تقتصر مشاركتهما عليها، كون الاول يهيمن على اللقب في الدوري الإيطالي، بينما يتبادل أياكس حامل الرقم القياسي (33 لقباً) التتويج مع ايندهوفن الثاني (24 لقباً).

وبات اليوفي على بعد خطوة صغيرة من تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

بدوره، يحتل أياكس المركز الثاني في الدوري الهولندي (71 نقطة) بفارق ثلاث نقاط خلف غريمه أيندهوفن الذي لعب مباراة أكثر، وهو يتفوق عليه في المواسم الثمانية الأخيرة باعتلاء المنصة أربع مرات مقابل ثلاث (أحرز فيينورد روتردام اللقب في 2017)، لكن تتويجه الأخير يعود الى عام 2014.

• 108 أهداف سجلها ميسي في دوري أبطال أوروبا متأخراً عن رونالدو (125 هدفاً).