بالفيديو: اصطدام في الملعب يهدد حياة لاعب الهلال السوداني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

شهدت مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني تداخل خطير كاد أن ينهي حياة لاعب الهلال عمر بهاء الدين خلال لقاء الفريقين بملعب سوسة، أمس الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، وفق وسائل إعلام تونسية، ولكن تمكن الطاقم الطبي لنادي النجم الساحلي التونسي من إنقاذ حياة اللاعب.

وأفادت تقارير صحفية باصطدام لاعب الهلال السوداني عمر بهاء الدين بأحد لاعبي النجم الساحلي، في الدقيقة 35 مع عمر اللقاء، ليسقط فاقدا للوعي قبل أن يتدخل الطاقم الطبي للفريق التونسي المنافس.

وأظهرت لقطات فيديو للواقعة أن لاعب الهلال السوداني حاول قطع الكرة من لاعب النجم، قبل أن تصطدم رقبته في ركبة زميله المندفع في مشهد مروع، أدى إلى سقوط بهاء الدين دون حركة تماما، واستدعت حالة اللاعب نقله إلى المستشفى في سيارة الإسعاف، دون الإعلان عن حالته الصحية.

وفاز في اللقاء النجم الساحلي على الهلال 3-1، وتقام مباراة الإياب في الرابع عشر من أبريل الجاري في أم درمان.