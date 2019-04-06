بالفيديو والصور: محمد صلاح يعود بهدف رائع وتاريخ جديد وصدارة لليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريق ليفربول الإنجليزي، لتصدر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز الذي حققه الريدز على مضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري.

ونجح اللاعب المصري في احراز الهدف الثاني من مجهود رائع ومهارة فنية كسر بها اللاعب مسلسل صيامه عن التهديف في أخر 7 مباريات وكتب تاريخ جديد له مع النادي بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ 50 هدفاً في تاريخ النادي الإنجليزي العريق، ليكتب أسم جديد له على رأس عمالقة النادي منذ أن تأسس.

وعلى ملعب سانت ميريز، بدأ أصحاب الأرض التهديف عن طريق شين لونج في الدقيقة 9، وتمكن نابي كيتا من إدراك هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 36، واستطاع محمد صلاح أن يحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 80، وبعدها بست دقائق تمكن جوردان هندرسون من تعزيز أهداف فريقه وإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بثلاثية لليفربول.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 82 نقطة متصدرا البطولة، وتجمد رصيد ساوثهامبتون عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.