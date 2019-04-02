سيتي أمام فرصة استعادة الصدارة الإنجليزية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

سيكون مانشستر سيتي، حامل اللقب، أمام فرصة مثالية لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول، وذلك عندما يتواجه غداً على أرضه مع كارديف سيتي في المرحلة الـ33 التي تفتتح اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتتخللها مباراتان مؤجلتان للجارين تشلسي وتوتنهام.

ويلعب سيتي مباراته ضد كارديف، لأنه مدعو لمواجهة ضيفه برايتون السبت المقبل في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا، على غرار طرفي المباراة الثانية في دور الأربعة واتفورد وولفرهامبتون اللذين يفتتحان المرحلة 33 ضد ضيفيهما فولهام ومانشستر يونايتد على التوالي.

ويبدو سيتي مرشحاً لوضع ليفربول تحت الضغط مجدداً، وإزاحته عن الصدارة حتى الجمعة حين يحل فريق «الحمر» ضيفاً على ساوثمبتون، وذلك في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وضيفه الويلزي الذي خسر لقاء الذهاب على أرضه بخماسية نظيفة.

ويقبع كارديف في المركز الـ18 بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان، لكنه أظهر الأحد ضد تشلسي أنه قادر على مقارعة الكبار، حين تقدم على الفريق اللندني حتى الدقيقة 84 قبل أن يدرك الأخير التعادل ثم يخطف الفوز 2-1 بهدف في الوقت بدل الضائع.

لكن في ظل الأهمية التي ترتديها المباراة بالنسبة لسيتي، الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، لكن مع مباراة مؤجلة يخوضها في 24 الشهر الحالي في معقل جاره اللدود يونايتد، سيكون من الصعب جداً على كارديف الوقوف في وجه فريق غوارديولا الذي خرج فائزاً من المراحل السبع الأخيرة، بينها انتصاران على أرسنال 3-1 وتشلسي 6-صفر.

ويمر سيتي بفترة رائعة، إذ فاز بـ19 من أصل المباريات الـ20 التي خاضها منذ بداية العام الجاري في جميع المسابقات، وهو ينافس على أربع جبهات، إذ توج أيضاً بكأس الرابطة، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه مواطنه توتنهام الشهر المقبل، إلى جانب بلوغه نصف نهائي الكأس، ومنافسته على لقب الدوري الممتاز.