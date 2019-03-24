بالصور والفيديو: فتاة تحضن محمد صلاح تثير غضب محبيه

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تسببت صور معجبي اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، من الفتيات خلال زياراته أمس السبت إلى دبي مول في غضب عدد كبير من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اضطر اللاعب إلى استقبال عدد من المعجبات خلال حملة إعلانية لشركة أديداس الرياضية، ومن هؤلاء من لم يستطيع التحكم في نفسه وهو ما تسبب في موقف محرج للاعب.

وانقسم محبي ومشجعي اللاعب ما بين المعارض للصور والتي ظهر في إحداها فتاة وهي تحضن اللاعب، في حين اكتفى هو بتقبل الوضع الغير لائق من وجهة نظر عدد كبير من مشجعي اللاعب المصري والذي حدث دون إرادته، كما صورت الممثلة اللبنانية الشهيرة جيسي عبدو، فيديو لها وهي تسلم على اللاعب أيضاً والتقطت معه صور تذكارية وتم تداوله بشكل كبير، ورأى عدد كبير من محبي اللاعب أن ما حدث هو أمر طبيعي ويحدث مع أي لاعب عالمي خاصة وأنه غير مرتب له وجاء مصادفة.