بالفيديو.. محمد صلاح يكشف عن مهارات جديدة على طريقة رونالدينيو وميسي

نشر نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، مقطع فيديو يستعرض خلاله مهارات فردية خاصة.

وسدد صلاح الكرة بدقة متناهية في إطار سيارة فارغ، قبل أن يخوض تحدي أصعب بالسيطرة على الكرة طويلاً قبل أن يسدد على علبة مشروبات غازية معتمداً على حاسته الكروية، ونجح في التحدي.

يذكر أن لاعبي كرة القدم العالميين يعشقون هذا النوع من التحديات وفي مقدمتهم النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو وفتى برشلونة الذهبي الأرجنتيني ليونيل ميسي.