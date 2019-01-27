نهائي تاريخي بين ديوكوفيتش ونادال في «تنس أستراليا» اليوم

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

سيحاول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، ضرب عصفورين بحجر واحد عندما يلتقي منافسه الإسباني رافايل نادال، الثاني في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام، اليوم، في ملبورن.

ويتمثل الهدف الأول لديوكوفيتش بإحراز لقبه الثالث الكبير توالياً، بعد تتويجه في بطولة ويمبلدون في يوليو الماضي والولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الماضي، أما الهدف الثاني فهو الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الألقاب في أستراليا، حيث يتساوى حالياً مع السويسري روجيه فيدرر، ولكل منها ستة ألقاب.

ويأمل اللاعبان أيضاً تقليص الفارق في عدد الألقاب الكبيرة عن فيدرر صاحب الرقم القياسي بـ20 لقباً، حيث يملك نادال 17 وديوكوفيتش 14. وإذا نجح ديوكوفيتش تحديداً، سينفرد بالمركز الثالث الذي يتقاسمه حالياً مع الأميركي بيت سامبراس.

والمواجهة هي الرقم 53 بين اللاعبين، ويتفوق ديوكوفيتش بفارق ضئيل من خلال تحقيقه الفوز في 27 مباراة مقابل 25 لنادال، كما أنها المواجهة الثامنة بينهما في نهائي على لقب كبير ضمن الغراند سلام، ويتفوق نادال بنسبة ضئيلة أيضاً، لأنه فاز في أربع مواجهات بينها الثلاث الأخيرة توالياً مقابل ثلاثة للصربي.

التقى ديوكوفيتش نادال في 52 مباراة، فاز الصربي في 27 مقابل 25 لنادال.