بالفيديو: محمد هنيدي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ قبل مباراة الزمالك

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

وجه الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي، رسالة فيديو مصوره إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية ورئيس نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، أكد فيها أنه بالرغم من صداقتهما معاً إلا أنه سيكون مع فريق الزمالك المصري في المباراة التي ستجمعه مع فريق بيراميدز في القمة المنتظرة بالدوري المصري يوم الخميس المقبل.

وقال محمد هنيدي، في الرسالة والتي نشرها تركي آل الشيخ في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "مساء الخير المستشار تركي آل الشيخ، أبو ناصر حبيبي وصديقي العزيز، سامحني يوم الخميس إحنا زملكاوية .. زملكاوية .. زملكاوية.. مساء الفل".

وكان تركي آل الشيخ، قد صرح في وقت سابق بأنه لن يقبل بأقل من ثلاثة أهداف في مرمى الزمالك بالمباراة التي ستجمع الفريقين يوم الخميس القادم، وذلك بعد أن كان قد حسم مباراة الأهلي أيضاً لصالحه في وقت سابق بنتيجة 2-1، وعلق تري آل الشيخ على الفيديو المنشور قائلاً: " ان رفعتها في الشارب وان طمنتها في اللحية".