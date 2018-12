بالفيديو.. كلوب يصطدم محمد صلاح ورونالدو بصورة "سيلفي" مع أفضل لاعب في التاريخ

أثار مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، حفيظة عشاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم المصري لاعب فريقه ليفربول محمد صلاح، بعدما كشف عن هوية النجم الذي تصور معه صورة "السيلفي" الوحيدة على هاتفه النقال.

وتحدث كلوب الألماني خلال أحد الحوارات التلفزيونية عن أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة له، وقال: "عندما كنت صغيرا كان أبي يقول لي، مهما قالوا لك في المستقبل سيظل بيليه هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأضاف قائلا: "كان لي الشرف أن أقابل الأسطورة البرازيلي بيليه، عندما كنت في كأس العالم 2006، الذي نظمته ألمانيا"، وتابع مدرب فريق ليفربول الإنجليزي: "أنا لست من هذا النوع من الأشخاص الذين يتوترون بسرعة ولكنني تعرقت بشدة وكنت متوترا للغاية في تلك اللحظة".

وكشف مدرب "الريدز" أنه يملك صورة سيلفي واحدة على هاتفه النقال مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرغم من تأكيده أن رونالدو، كان موجوداً أيضا في الغرفة، في إشارة إلى أنه لم يلتقط صورة مع الدون.

تجدر الإشارة إلى أن كلوب كان قد صوت لصالح ميسي في جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم أن نجم برشلونة لم يصل إلى القائمة المختصرة.

