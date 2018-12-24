سولسكاير: نجوم مانشستر يونايتد «موهوبون»

المصدر: كارديف - أ.ف.ب

شدّد المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، مهاجمه الدولي النرويجي السابق، أولي غونار سولسكاير، على أن ضم الفريق «للاعبين الجيدين كان مفتاح الفوز الكبير» على مضيفه كارديف سيتي 5-1، أول من أمس، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في أول مباراة له على رأس إدارته الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، المقال من منصبه.

وهي المرة الأولى التي يسجل فيها مانشستر يونايتد خمسة أهداف في مباراة في الدوري، منذ المباراة الوداعية لمدربه الأسطوري السير أليكس فيرغوسون في مايو 2013 (ضد وست بروميتش ألبيون 5-5).

وقال سولسكاير: «هم لاعبون جيدون جداً، لاعبون موهوبون، وتعاملوا مع المباراة بشكل صحيح، وعملوا بجد».

ولم يكن بإمكان سولسكاير الذي عُيِّن الأربعاء الماضي، مدرباً للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم، غداة إقالة مورينيو بعد أسوأ بداية للفريق في الدوري منذ 1990، أن يطالب ببداية أفضل من التي حققها في العاصمة الويلزية.

وفضلاً عن البداية القوية التي حققها سولسكاير، فإن الفوز مكّن النادي من تقليص الفارق إلى ثماني نقاط عن المركز الرابع، مستفيداً من خسارة تشلسي أمام ضيفه ليستر سيتي صفر-1.

وقال سولسكاير «نحن على بعد ثماني نقاط، وبالتالي فإن مهمتنا هي أن نتعامل مع كل مباراة في وقتها»، مضيفاً «نحن دائماً نلعب بشكل جيد في النصف الثاني من الموسم».

وظهر مانشستر يونايتد بأسلوبه الهجومي الذي تميز به مع مدربه فيرغوسون، خلافاً للأسلوب الدفاعي لمورينيو، فأثمرت الخطة التكتيكية الجديدة خماسية في مرمى كارديف سيتي، الفريق الذي أشرف على تدريبه سولسكاير سابقاً.

وخاض يونايتد المباراة في غياب البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز، ودفع سولسكاير بالدولي الفرنسي بول بوغبا، أحد المغضوب عليهم خلال فترة مورينيو، أساسياً، فتألق بشكل لافت في المباراة، بتسببه في الخطأ الذي افتتح منه ماركوس راشفورد التسجيل من ركلة حرة (3)، وتمريرته الرائعة للإسباني أندير هيريرا، التي سجل منها الهدف الثاني (29)، ومساهمته في الهدف الثالث بعد لعبة مشتركة مع جيسي لينغارد، ومواطنه أنطوني مارسيال، الذي هز الشباك، وتمريرته للينغارد قبل نهاية المباراة والتي اصطاد منها ركلة الجزاء الثانية، وسجل منها الهدف الخامس (89).

وقال بوغبا، الذي دفع مانشستر يونايتد 113 مليون دولار لإعادته إلى صفوفه من يوفنتوس الإيطالي عام 2016: «نحن سعداء بالنتيجة. لعبنا بطريقة جيدة، وأداء الفريق كان رائعاً»، مضيفاً «من المهم الاستمرار باللعب هكذا».

وتابع «لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة والفوز بخماسية، وبعد ذلك نخسر المباراة التالية».

وشدّد الدولي الفرنسي قائلاً: «الآن ننتظر المباراة المقبلة بفارغ الصبر.. نريد العودة إلى قمة الدوري، هذا كل ما أود قوله، كان أداء الفريق رائعاً، ونحن سعداء لأن المدير الفني بدأ بهذا الفوز في أول مباراة له».

وشكر بوغبا مدربه السابق مورينيو، الذي مكّنه «من الفوز بالألقاب والتحسن كشخص».

- مانشستر يونايتد على بُعد 8 نقاط عن قمة الدوري الإنجليزي.