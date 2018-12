بالفيديو.. محمد صلاح يستقبل مشجع ليفربول الكفيف

كافأ نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مشجع الريدز الكفيف مايك كيرني، الذي اشتهر بعد أن التقطته الكاميرات يحتفل بهدف اللاعب المصري في شباك نابولي الإيطالي ضمن دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، استقبال محمد صلاح للمشجع كيرني وأحد أقاربه الذي ظهر معه في اللقطة التلفزيونية الشهيرة، ووجه الدعوة لهما لزيارة مركز تدريب الريدز، كما أهدى لكل منهما قميصا عليه اسمه ورقمه.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral... pic.twitter.com/zHo67eBdfK