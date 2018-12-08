أرسنال يتعرَّض لضربة قاسية بانتهاء موسم هولدينغ

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تعرض أرسنال الإنجليزي لضربة قاسية، لأنه سيفتقد قلب دفاعه روب هولدينغ حتى نهاية الموسم، نتيجة تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، حسب ما أعلن الجمعة النادي اللندني.

وتعرض ابن الـ22 عاماً للإصابة بالمباراة التي جمعت فريقه بغريمه مانشستر يونايتد (2-2) الأربعاء في الدوري الممتاز، وخرج في الشوط الأول بعد احتكاك بمهاجم «الشياطين الحمر» ماركوس راشفورد.

وقال أرسنال بموقعه الرسمي «بإمكاننا تأكيد أن هولدينغ يعاني تمزقاً بالرباط الصليبي الخارجي لركبته اليسرى. وسيخضع لعملية جراحية»، كاشفاً «يتوقع أن تمتد عملية التعافي بين ستة وتسعة أشهر».

وتابع «جميع من في النادي سيعملون، الآن، بقدر الإمكان لعودة روب إلى أرضية الملعب في أسرع وقت ممكن».

وبإصابة هولدينغ، لم يعد في تصرف المدرب الإسباني أوناي إيمري سوى قلبي دفاع، هما: اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس، والألماني شكودران مصطفى، في ظل إصابة اليوناني الآخر قنسطانطينوس مافروبانوس، والفرنسي لوران كوسييلني الذي اقترب من العودة إلى الفريق.

وسيؤثر ذلك في استراتيجية إيمري، الذي لعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري ضد بورنموث وتوتنهام ومانشستر يونايتد.

ويحتل أرسنال المركز الخامس بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، وهو لم يذق طعم الهزيمة في 20 مباراة متتالية، في جميع المسابقات.