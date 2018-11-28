الاتحاد الجزائري منزعج من العنف اللفظي لمسؤولي الأندية

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

أبدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم حالة من الأسف، إزاء تصاعد العنف اللفظي من قبل بعض مسؤولي الأندية ضد الاتحاد، وكذلك ضد رابطة دوري المحترفين والتحكيم.

وذكر الاتحاد في بيان «لا تمر مرحلة في الدوري إلا ويقوم رئيس أو مسؤول في نادٍ بصب غضبه على الهيئات، التي تدير كرة القدم بعنف نادر» ، مشيراً إلى اتهامات مجانية، وغالباً تكون «تشهيرية».

وأوضح الاتحاد أن هذا الوضع استوقفه، ودفعه لتذكير «الغاضبين» بأن هناك قنوات قانونية تحفظ حقهم في الاحتجاج، بدلاً من استخدام وسائل الإعلام، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى خلق جو من الريبة والكراهية، وبالتالي دعوة صريحة للعنف، حسب وصفه.

ودعا الاتحاد رؤساء ومسؤولي الأندية والمدربين واللاعبين إلى الامتثال بالتحفظ الشديد في تصريحاتهم، واستخدام سبل الطعن القانونية.

الاتحاد الجزائري وصف الاتهامات ضد هيئاته، ورابطة المحترفين، بالمجانية والتشهيرية.