مصر تطلب اليوم «ثأرها الإفريقي» من تونس

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

ينصبّ اهتمام منتخب «الفراعنة»، بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، التي تقام الصيف المقبل في الكاميرون، على الثأر من نظيره التونسي، وتصدر المجموعة العاشرة بعد أن ضمنا تأهلهما معاً.

وسيكون ملعب الجيش اليوم، في برج العرب بالإسكندرية، مسرحاً للمباراة الثأرية بين مصر وضيفه التونسي الذي حسم الجولة الأولى في مصلحته، ويتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية.

ويدخل المنتخبان المباراة بلا ضغوط، بعدما ضمنا التأهل من الجولة السابقة، بعدما توقف رصيد كل من سوازيلاند والنيجر عند نقطة واحدة، لكن الصراع على صدارة المجموعة يبقى الهدف الوحيد في الجولتين الأخيرتين.

وسيحاول منتخب «الفراعنة» الثأر على أرضه بنتيجة افضل من خسارته في تونس صفر-1، وتحقيق فوز يضمن له صدارة المجموعة بفارق الموجهات المباشرة قبل مواجهة النيجر في نيامي.

وفي جانب آخر، تبدو موريتانيا في وضع مريح لحجز مكان لأول مرة في تاريخها في النهائيات الإفريقية، حيث تتصدر المجموعة التاسعة بتسع نقاط قبل أن تستضيف، بعد غد، بوتسوانا الأخيرة (نقطة واحدة)، وقد تكفيها نقطة واحدة للتأهل في حال خسارة أنغولا (ست نقاط) أمام بوركينا فاسو (سبع نقاط).

قمة إفريقية بين المغرب والكاميرون

تستأثر مباراة القمة، بين المغرب والكاميرون، باهتمام عشاق الكرة في القارة السمراء، حيث لايزال المغرب (سبع نقاط) يأمل انتزاع بطاقة المجموعة الثانية، ومرافقة الكاميرون المؤهلة تلقائياً والتي يستضيفها في الجولة الخامسة، على حساب مالاوي (أربع نقاط) وجزر القمر (نقطتان).