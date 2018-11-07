إنفانتينو سيخضع للتحقيق

المصدر: أحمد طارق-دبي

عين القضاء السويسري، مدعياً عاماً خاصاً للتحقيق في الروابط بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومدع عام في كانتون فاليه (جنوب) والتي كشفت عنها تسريبات "فوتبول ليكس".

وبحسب مجموعة من وسائل الإعلام الأوروبية، منح انفانتينو "بطاقات دعوة" للمدعي العام لمنطقة هو-فاليه رينالدو أرنولد في مونديال روسيا 2018، جمعية "فيفا" العمومية 2016 في المكسيك ونهائي دوري أبطال أوروبا 2016 (من تنظيم الاتحاد الأوروبي) في ميلانو.

وأشار مكتب المدعي العام في كانتون فاليه أنه "قرر تعيين مدع عام خاص لتقصي الحقائق بدقة وتحديد ربطها بالقانون الجزائي من عدمه".

وخلال التحقيق، سيحتفظ أرنولد بمنصبه، بحسب ما أوضح مكتب المدعي العام.

وأظهرت التسريبات أن أرنولد بعث في مايو 2016 برسالة عبر البريد الإلكتروني لإنفانتينو جاء فيها "شكراً جزيلاً على بطاقات نهائي دوري أبطال أوروبا. نجلي الأصغر سيذهب مع زوجتي".