محمد صلاح غير سعيد في ليفربول

المصدر: جوني جبور-دبي

تناقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية مجدداً انباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول، واصفةً الفرعون المصري بالغير سعيد في ناديه، لا سيما بعد التطورات الأخيرة والمشاهد الغريبة التي أبداها صلاح مؤخراً وعدم احتفاله بتسجيله الأهداف، خصوصاً أن الفرعون الذي بدأ موسم 2018-2019 بشكل سيء، عاود وأظهر تحسن نسبي بعدما أحرز ثلاثة أهداف في أخر مباراتين، وبلوغه إنجاز أن يصبح أسرع لاعب في العالم يحرز 50 هدفاً لليفربول.

وبدا رد فعل صلاح "بائسا" على حد الصحيفة، فيما اعتبر كاتبها، نجم أرسنال السابق بول ميرسون، الأمر دليلا على عدم شعور الفرعون المصري بالسعادة بعد الآن في ملعب "أنفيليد"، إذ وصف ميرسون أنه أمر يستحق الاحتفال أن تصبح أسرع لاعب في العالم يحرز 50 هدفاً لليفربول، لا سيما والبعض يصف موسم صلاح بالسيء".

وأكد الكاتب إن قرار صلاح في حال أراد الرحيل فإن ليفربول سيصبح عاجزاً في مواجهة رغبته، في ظل أندية ترغب في ضم خبرات النجم المصري، خاصة ريال مدريد الإسباني الذي يعاني بشدة هذا الموسم في الليغا، مما يشير إلى إمكانية حدوث الصفقة المرتقبة".

وأشار كاتب الصحيفة، إلى رغبة أخرى لبرشلونة الإسباني في ضم صلاح، وقال: "لا أتذكر اسم أخر لاعب استطاع إن يقول لا لبرشلونة أو ريال مدريد، إنهما فريقان بمستوى أخر، وصلاح لا يبدو سعيداً مع ليفربول حالياً".