الزمالك المصري يعلن الزي الجديد لفريق الكرة

المصدر: القاهرة ــ د.ب.أ

أعلن نادي الزمالك المصري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اتفاقه مع شركة «بوما» لإنتاج الملابس الرياضية، لتصميم القميص الجديد للفريق.

وأكد مسؤولو القلعة البيضاء أن قميص الفريق الجديد لموسم 2018 - 2019 سيكون من تصميم «بوما»، حيث يسعى الزمالك للظهور بالقميص الجديد أمام الاتحاد السكندري في البطولة العربية، وفي حال عدم ظهور القميص الجديد في هذه المباراة، فإنه سيكون أمام اتحاد جدة في السوبر المصري السعودي. وجاء نص العقد المبدئي بين الزمالك و«بوما» لمدة ستة أشهر، بينما تلقى النادي عرضاً من إحدى الشركات الأجنبية للقيام بخط إنتاج كامل للزمالك.