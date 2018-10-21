تشلسي ينجو من مصيدة مان يونايتد في «الثواني الأخيرة»

المصدر: لندن - د.ب.أ

أفلت تشيلسي من الهزيمة على ملعبه أمام مانشستر يونايتد، وتعادل معه 2-2، أمس، بمباراة مثيرة في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح أنتونيو روديجر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 21، ثم قلب مانشستر يونايتد موازين المباراة لمصلحته بهدفين سجلهما أنتوني مارسيال في الدقيقتين 55 و73، قبل أن ينجو تشيلسي من الهزيمة بهدف التعادل 2-2، وسجله روس باركلي في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة، كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 14 نقطة، حيث إنه التعادل الثاني له في الموسم مقابل أربعة انتصارات وثلاث هزائم.

وكاد مانشستر يحقق انتصاراً ثميناً يخفف محنته ومديره الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، بعد فترة معاناة من تذبذب النتائج، لكن تشيلسي رفض الهزيمة في الثواني الأخيرة.

وفي الدقيقة 21، ترجم تشيلسي تفوقه بافتتاح التسجيل عن طريق المدافع، أنتونيو روديجر، الذي صوب الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 11 من الشوط الثاني، أدرك مانشستر التعادل حيث سدد خوان ماتا كرة قوية تصدى لها الحارس، وأخفق الدفاع في تشتيتها، لتصل في النهاية إلى مارسيال المتمركز أمام المرمى، ليسددها داخل الشباك معلنا تعادل يونايتد 1/‏‏1.

وفي الدقيقة 73 ، دفع تشيلسي ثمن الفرص الضائعة، حيث تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثاني، عندما انطلق ماتا وحافظ على الكرة بمهارة في هجمة مرتدة سريعة، ثم مرر إلى ماركوس راشفورد الذي هيأ الكرة إلى مارسيال، ليصوب الكرة ببراعة شديدة إلى داخل الشباك معلناً تقدم مانشستر يونايتد 2/‏‏1.

وكادت المباراة تنتهي بفوز يونايتد 2/‏‏1، لكن تشيلسي أفلت من الهزيمة في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تصدى القائم للكرة، ثم تصدى الحارس لها، لكنها وصلت إلى باركلي الذي أسكنها الشباك معلنا التعادل 2/‏‏2.