3 أرقام سلبية تؤكد تدهور ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تواصلت ردود الأفعال السلبية عقب خسارة ريال مدريد أمس أمام فريق سسكا موسكو، في دوري أبطال أوروبا، بعدما تعثر الفريق للمباراة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات، لتلقي صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على المشوار السلبي للفريق منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الفريق متوجهاً إلى يوفنتوس، بإبراز ثلاثة أرقام لم تحدث أثناء تواجد اللاعب مع ريال مدريد

الهجوم

فشل ريال مدريد في هز الشباك على مدار 3 مباريات متتالية، في موسم 2006-2007، وكان ذلك في عهد مدربه السابق، فابيو كابيلو، عندما خسر 0-3 أمام ريكرياتيفو، ثم الهزيمة من ديبورتيفو لاكورونيا بثنائية نظيفة، وأخيرًا التعادل بدون أهداف مع ريال بيتيس، ليعود الفريق ويكرر نفس السيناريو الأن بعد رحيل الدون.

الخسارة

أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لم يسبق له الخسارة في أول مواجهتين بدوري أبطال أوروبا، منذ الهزيمة أمام ليون بهدفين دون رد، في موسم 2006-2007 وعاد الأن الفريق لهذا الرقم السلبي.

الأهداف المتتالية

توقفت سلسلة ريال مدريد عند 29 مباراة سجل فيها بشكل متتالي بدوري الأبطال، منذ التعادل السلبي مع مانشستر سيتي، في موسم 2015-2016، بعدما فعل كل شيء أمس أمام الفريق الروسي إلا التسجيل بسبب غياب الهداف عن الفريق.

وتشير كل هذه الأرقام إلى تأزم موقف الفريق بالفعل في البطولات التي سيشارك فيه بعدما فشل في الحفاظ على هدافة التاريخي أو البحث عن لاعب بديل يقود الفريق هجومياً.