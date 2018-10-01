4 مواجهات «ثقيلة» على برشلونة.. «خفيفة» على مدريد قبل «الكلاسيكو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت الأزمات تطارد نادي برشلونة الإسباني، بعد حالة الضياع التي يعيشها حالياً بفقدانه سبع نقاط خلال ثلاث مباريات فقط، إذ تعادل مع جيرونا 2-2، وتعرض للكمة قوية بخسارته أمام ليغانيس 1-2، ثم تعادل، أول من أمس، مع أتلتيك بلباو 1-1.

ولن تقف العقبات عند هذا الحد، لأن «البارسا» سيجد نفسه أمام مشكلة كبيرة قبل خوض «الكلاسيكو» المرتقب ضد ريال مدريد، في 28 الجاري، تتجسد في لعب أربع مواجهات من العيار الثقيل، ربما ترهق الفريق، وتؤثر نتائجها في معنوياته خلال المنافسة في «الليغا» ودوري أبطال أوروبا، على العكس تماماً من غريمه «الملكي» الذي سيلعب مباريات سهلة قد تعزز من حالته الفنية والذهنية قبل الكلاسيكو.

وتعتبر مباريات برشلونة، خلال أكتوبر الجاري، معقدة إلى حد بعيد، إذ يبدأ المواجهات، بعد غد، أمام توتنهام بدوري الأبطال، ثم يخرج من قواعده للقاء فالنسيا في السابع من الشهر الجاري، قبل أن يستقبل إشبيلية في 20 منه، ثم يعود «البارسا» بعدها إلى أجواء أبطال أوروبا ليواجه إنتر ميلان في 24 منه، وذلك قبل اللقاء الناري أمام ريال مدريد في «الكلاسيكو» 28 الجاري.

وفي المقابل، يخوض ريال مدريد أربع مواجهات خفيفة الظل أمام سيسكا موسكو الروسي، غداً، وفيكتوريا بلزن التشيكي، في الثامن من الشهر الجاري، بدوري الأبطال، وفي «الليغا» سيحلّ ضيفاً على ألافيس في السادس منه، وليفانتي 20 منه، قبل موعد «الكلاسيكو».

وواصل برشلونة «حامل اللقب» وغريمه التقليدي ريال مدريد نزيف النقاط، وبقي القطبان في الصدارة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إشبيلية، الذي واصل صحوته بفوز ثالث على التوالي على حساب مضيفه إيبار بثلاثية.

ويثير برشلونة غضب جماهيره، خصوصاً أنه مكتمل الصفوف ومدجج بأسماء رنانة، يتقدمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يبدو غير مصدق لما يحدث للفريق في ظل الإدارة الفنية المتواضعة للمدرب الإسباني، فالفيردي، الذي يرى محللون ومراقبون مسؤوليته المباشرة عن النتائج الأخيرة والوضع الحالي للفريق، خصوصاً أن الأخطاء الدفاعية واضحة والهفوات قاتلة، وتسبب ضرراً ملموساً لأداء «البارسا».

- «الغريمان» ينزفان قبل لقائهما المرتقب في 28 الشهر الجاري.