محمد صلاح في مواجهة نيمار اليوم

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يسعى ليفربول، وصيف بطل النسخة الأخيرة بقيادة النجم المصري محمد صلاح، وباريس سان جرمان الفرنسي بقيادة العملاق البرازيلي نيمار، إلى تأكيد بدايتهما القوية هذا الموسم محلياً، عندما يلتقيان اليوم على ملعب «أنفيلد رود» الإنجليزي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحقق كل من الفريقين العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى في دوري بلاده، وستكون مواجهتهما اليوم أول اختبار حقيقي لجاهزيتهما في المنافسة على الألقاب هذا الموسم بالنظر إلى تشكيلتيهما الزاخرتين بالنجوم والأموال التي أنفقت على تعزيز صفوفهما، وإن كان اللقب القاري هو الهدف الأسمى لكل منهما، خصوصاً سان جرمان يلهث وراء لقبه الأول، فيما يتطلع «الحمر» إلى لقبه السادس والأول منذ 2005.

وكان ليفربول قريباً من معانقة اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه سقط في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني (1-3). ويبدو الفريقان مرشحين بقوة لانتزاع بطاقتي المجموعة التي تضم نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي اللذين يلتقيان اليوم أيضاً في بلغراد.

والتقى الفريقان قارياً في نصف نهائي مسابقة كأس الكؤوس عام 1997، ففاز الفريق الباريسي 3-صفر ذهاباً، ورد ليفربول 2-صفر إياباً، دون أن ينجح في بلوغ النهائي الذي خسره سان جرمان أمام برشلونة الإسباني صفر-1.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشياً بفوزه على مضيفه توتنهام 2-1 وتساويه نقاطاً مع تشلسي في صدارة الدوري الإنجليزي، والأمر ذاته بالنسبة لسان جرمان الذي سحق ضيفه سانت اتيان 4-صفر بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي (الموقوف محلياً)، ويتصدر دوري بلاده.

وعلق المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب، قائلاً: «الباريسيون فازوا الجمعة في غياب نيمار ومبابي، على ما يبدو في بطولتهم أنه بإمكان لاعبيهم الحصول على الراحة، أما نحن فقد سيطرنا على مجريات المباراة لكن لو لعبنا بأقل من 5% من مستوانا لكنا خسرنا».

وسيكون كلوب في مواجهة مواطنه مدرب سان جرمان توماس توخيل الذي خلفه في تدريب بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2015، لدى انتقال الأول الى تدريب الفريق الإنجليزي.

ولا تقل الترسانة الهجومية لليفربول أهمية عن نظيرتها الفرنسية بتواجد الثلاثي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي فيرمينو، الذين سجل كل منهم 10 أهداف في المسابقة القارية الموسم الماضي.

وإذا كان مانيه وفيرمينيو يتألقان مطلع الموسم، فإن صلاح يعاني لاستعادة بريق الموسم الماضي، الذي سجل خلاله 44 هدفاً في مختلف المسابقات، وخوله التواجد بين الثلاثي المنافس في جائزة الاتحاد الدولي (فيفا) لأفضل لاعب في العالم إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والكرواتي لوكا مودريتش زميله السابق في ريال مدريد الإسباني.

وفي المجموعة ذاتها، يحل نابولي بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي ضيفاً على النجم الأحمر في مواجهة لا تخلو من صعوبة كون أصحاب الأرض يضربون بقوة في دوري بلادهم، ويتصدرونه بالعلامة الكاملة في سبع مراحل.

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