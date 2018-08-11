مورينيو: بوغبا سعيد في مان يونايتد ولن يرحل إلى أي مكان آخر

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أبقى المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، على الإثارة والترقب من خلال تأكيده مجدداً أن صانع الألعاب الفرنسي بول بوغبا « لن يرحل إلى أي مكان، وهو سعيد ولديه الرغبة في العمل» مع وصيف بطل الدوري الإنجليزي، رغم الشائعات المستمرة حول احتمال انتقاله إلى برشلونة الإسباني.

وعاد بوغبا (25 عاماً)، الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2018 في روسيا، إلى التدريب الإثنين، وذكرت الصحافة البريطانية أنه منزعج من علاقته المتوترة مع مورينيو، ومن دوره مع «الشياطين الحمر»، وأنه سيرحل إلى برشلونة.

لكن مصدراً داخل النادي أكد، رداً على هذه الأنباء، أن بوغبا لن يرحل إلى أي جهة. وشدد مورينيو في مؤتمر صحافي، أول من أمس، عشية المباراة الافتتاحية لفريقه مع ليستر سيتي، بطل الموسم قبل الماضي: «انطباعي هو أنه وصل سعيداً، فخوراً وراغباً في العمل». وأضاف «لقد عمل بشكل جيد الإثنين، الثلاثاء والأربعاء. هو أحد اللاعبين الذين يجب أن أتحدث إليهم لنرى كيف يشعر بدنياً وذهنياً. لكن المحادثة ذاتها تشمل أيضاً (اشلي) يونغ، (البلجيكي مروان) فلايني و(جيسي) لينغارد»، الذين عادوا أخيراً بعد مشاركتهم في مونديال 2018.

ويريد مورينيو أن يعرف كيف يشعر هؤلاء اللاعبون، ذهنياً وبديناً، لمحاولة مساعدة الفريق خلال 10 دقائق، 20 دقيقة أو نصف ساعة، حسبما أكد المدرب المثير للجدل، الذي أسف في الوقت نفسه لأنه «ليست لدينا حلول كثيرة»، في إشارة إلى الإصابات المتعددة في الفريق، التي طالت الإكوادوري لويس انطونيو فالنسيا، والبرتغالي ديوغو دالوت، والإسباني اندير هيريرا، والأرجنتيني ماركوس روخو، والصربي نيمانيا ماتيتش، إضافة إلى الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو.

وتطرق مورينيو في المؤتمر الصحافي إلى علاقته بالمهاجم الفرنسي الآخر أنطوني مارسيال، الذي لم تكن استعداداته الصيفية كما يجب، بسبب ولادة طفله الثاني. وقال المدرب البرتغالي في هذا السياق إن استبعاده عن المباراة الأخيرة مع بايرن ميونيخ الألماني (صفر-1، الأحد في الكأس الدولية للأبطال) لا علاقة له بأي عقوبة. وأوضح «مرت تسعة أيام من الاستعدادات دون أن يتدرب، دون أن يلمس الكرة، لا شيء غير ذلك. إنه واحد من مجموعة لاعبين لم يشاركوا في الاستعدادات التي تسبق الموسم الجديد، هذا كل شيء ببساطة». وتابع متوجهاً إلى أفراد تلك المجموعة «تريدون أن تصنعوا ملفاً، وفي واقع الحال لا يوجد أي ملف. خلال تسعة أيام، لم يتدرب، ويتعين عليه أن يبدأ من جديد. عندما تكونوا تسعة لاعبين لا تتدربون دقيقة واحدة، ولا تلمسون الكرة، عليكم أن تتراجعوا، وأن تبدأوا من جديد مع الأشخاص الآخرين. لا توجد أي قصة في حقيقة الأمر».

وعلى غرار بوغبا، أكد المصدر عينه في النادي أن مارسيال لن يذهب إلى أي مكان آخر. وكرر مورينيو «أحب لاعبي فريقي، أحب أن أعمل معهم. الكذبة إذا تكررت 1000 مرة، تبقى كذبة، لكن إدراك الناس هو الأمر الحقيقي. وقال إن الإعلام البريطاني حين يكرر 1000 مرة أن علاقته مع اللاعبين ليست جيدة، فهذه كذبة. حتى لو تكررت».

وقال مورينيو، الذي بدأ أمس ضد ليستر موسمه الثالث مع مان يونايتد، في ختام المؤتمر الصحافي: «أحب لاعبي فريقي ومجموعتي. أريد الاستفادة من هذا الموسم».

مان يونايتد متمسك كذلك ببقاء مهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال.