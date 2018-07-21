رسالة من محمد صلاح شجّعت أليسون على الانتقال إلى ليفربول

المصدر: ليفربول - أ.ف.ب

عوّض ليفربول سريعاً هفوات حارسه الألماني لوريس كاريوس، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعاقده في صفقة قياسية لحراس المرمى مع الدولي البرازيلي أليسون من روما الإيطالي مقابل 72.5 مليون يورو (84.1 مليون دولار أميركي).

وأصبح أليسون أغلى حارس مرمى في تاريخ اللعبة محطماً الرقم القياسي للإيطالي جيجي بوفون، الذي انتقل من بارما إلى يوفنتوس مقابل 53 مليون يورو في 2001.

وأشار ليفربول في بيان «وقع اللاعب البالغ 25 عاماً عقداً طويل الأمد مع الحمر بعد خضوعه لفحص طبي نظامي ووقع وثائق انتقاله، أمس، في ميلوود (المركز التدريبي)»، فيما كتب روما على موقعه الرسمي أن قيمة انتقال أليسون بلغت 62.5 مليون يورو زائد 10 ملايين يورو من المكافآت المحتملة. وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية والبريطانية بلغت مدة العقد خمس سنوات.

وقال أليسون الذي قطع عطلته الصيفية للتوقيع مع فريقه الجديد، في حديث إلى موقع ليفربول الرسمي «أنا حقاً سعيد، هذا حلم يتحول إلى حقيقة أن أرتدي هذا القميص العريق والمعتاد دوماً على الفوز».

وكان مركز الحارس الأساسي في ليفربول مصدر قلق للمدرب الألماني يورغن كلوب، الذي فضل كاريوس الموسم الماضي على البلجيكي سيمون مينيوليه.

وتابع أليسون «هذا أمر رائع في مسيرتي وحياتي كإنسان أن أصبح فرداً ضمن هذه العائلة، تأكدوا أنني سأقدم أفضل ما لدي».

ودافع أليسون (1.93 م و31 مباراة دولية)، عن شباك روما منذ 2016 بعد انتقاله إليه من إنترناشيونال مقابل 7.5 ملايين يورو، وخاض 37 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وأسهم في بلوغ فريق العاصمة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخاض أليسون المباريات الخمس للبرازيل في مونديال روسيا 2018، حافظ فيها ثلاث مرات على نظافة شباكه، قبل توديعه أمام بلجيكا في ربع النهائي.

وكشف أليسون أن هداف ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح الذي حمل ألوان روما سابقاً قبل أن يصبح الموسم الماضي افضل لاعب في إنجلترا، شجعه على الانتقال إلى ملعب أنفيلد.

وقال الحارس الذي ارتبط اسمه أيضاً بالانتقال إلى نادي تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني «أرسل لي (صلاح) رسالة قال فيها: هيا، ماذا تنتظر؟ وبما أن المفاوضات كانت في مرحلة متقدمة، أجبته بسرعة: اهدأ، أنا في طريقي!».