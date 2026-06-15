رياضيون: أبوندى الأفضل بين حراس مونديال 2026 حتى الآن

أجمع رياضيون على أن المنتخب القطري قدم أداءً مميزاً أمام سويسرا في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026، بعد أن فرض التعادل 1-1 على منافسه، وحصد أول نقطة في تاريخه بالمونديال، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم» أن حارس مرمى قطر، محمود أبوندى، كان أحد أبرز نجوم اللقاء، وأنه أفضل حارس في البطولة حتى الآن.

الانضباط التكتيكي

وصف لاعب منتخب قطر ونادي السد السابق، طلال البلوشي، أداء «العنابي» بالمميز، مؤكداً أنه استحق نقطة التعادل وربما أكثر، وقال: «يُحسب للمنتخب القطري أنه ظهر بصورة منظمة ومنضبطة، ولولا ركلة الجزاء التي احتُسبت ضده لكان للنتيجة رأي آخر».

وأضاف: «حارس المرمى أبوندى يستحق جائزة أفضل لاعب في المباراة، فقد كان مميزاً للغاية وشكل نقطة قوة حقيقية للمنتخب».

وأشار إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت على قطر جاءت نتيجة خلل دفاعي، موضحاً أن التغييرات التي أجراها المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، أسهمت في الحفاظ على توازن الفريق ومنحته حلولاً إضافية خلال اللقاء.

مباراة كبيرة

من جهته، أكد مدرب نادي الشيحانية القطري، المدرب الأردني ماهر إسماعيل، أن لاعبي المنتخب القطري أهدروا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، مشيراً إلى أن المباراة جاءت مفتوحة من جانب الفريقين، وشهدت تبادلاً للهجمات، وأن النتيجة كان يمكن أن تكون مختلفة لولا الخطأ الدفاعي الذي تسبب في احتساب ركلة الجزاء.

ووصف الشوط الثاني بأنه «شوط المدربين»، مؤكداً أن القراءة الدقيقة للمدرب جولين لوبيتيغي أسهمت في تحسين التنظيم الدفاعي وتقليل الأخطاء والحد من خطورة مفاتيح اللعب لدى المنتخب السويسري، إلى جانب نجاح التغييرات التي أجراها، والتي شكلت إضافة مهمة ساعدت «العنابي» على الخروج بنقطة ثمينة بطعم الفوز، وعززت من فرصه في بلوغ دور الـ32.

دور حاسم

بدوره، أكد خبير مدربي حراس المرمى، العراقي نعمت عباس، أن المستوى الذي ظهر به حارس المنتخب القطري أبوندى عزز النظرة الفنية الإيجابية تجاه حراس مرمى المنتخبات العربية، وأرسل رسالة واضحة مفادها أن الحارس العربي قادر على لعب دور حاسم في تحقيق النتائج الإيجابية، وقال: «أبوندى اتسم باليقظة والشجاعة وحسن التوقيت في التعامل مع الكرات، وتميز بالخروج السليم للتصدي للعرضيات، وتوجيه المدافعين خلال الضربات الركنية والكرات الثابتة، فضلاً عن سرعة الحركة وردة الفعل المميزة»، وأضاف: «الحارس لا يتحمل مسؤولية ركلة الجزاء التي جاءت نتيجة هفوة دفاعية، بل قدم مباراة كبيرة، وأثبت امتلاكه جميع مواصفات حارس المرمى العالمي، ما يجعله مرشحاً للاحتراف في أندية كبيرة بالدوريات الأوروبية، وأعتبره أفضل حارس مرمى في كأس العالم حتى الآن».