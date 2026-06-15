«قارع الطبول» يظهر مع اليابان للمرة الخامسة على التواليذاكرة المونديال

لم يكن لاعب المنتخب الياباني، يوتو ناغاتومو (39 عاماً)، يتوقع - عندما بدأ مسيرته قبل نحو 20 عاماً مدافعاً مغموراً في فريق جامعته وعازفاً للطبول في فرقة التشجيع - أن يحقق إنجازاً تاريخياً غير مسبوق على صعيد الكرة الآسيوية، بأن يصبح، من خلال مشاركته في مونديال 2026، أول لاعب آسيوي يسجل حضوره في خمس نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ويُعد ناغاتومو، الظهير الأيسر للمنتخب الياباني، قصة نجاح ملهمة، إذ قادته رحلته الكروية من بلاده إلى الاحتراف في الدوريات الأوروبية، قبل أن يعود إلى اليابان، إلى جانب خوضه 144 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وبدأت مشاركاته في نهائيات كأس العالم من نسخة جنوب إفريقيا 2010، حين بلغ المنتخب الياباني الدور ثمن النهائي.

كما تتضمن مسيرته أكثر من 200 مباراة في الدوريات الأوروبية مع أندية إنتر ميلان الإيطالي وغلطة سراي التركي وأولمبيك مرسيليا الفرنسي، قبل عودته إلى نادي إف سي طوكيو مع انطلاق موسم 2021-2022.

وكان ناغاتومو قد أصبح في مونديال قطر 2022 أول لاعب ياباني من لاعبي الميدان يشارك في أربع نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم، بعدما كان ضمن المنتخب الذي حقق انتصارين تاريخيين على ألمانيا وإسبانيا، قبل أن يودع البطولة بركلات الترجيح أمام كرواتيا في الدور ثمن النهائي.

ويمنحه وجوده في قائمة المنتخب الياباني لمونديال 2026 إنجازاً جديداً، يتمثل في الانفراد برقم آسيوي قياسي في عدد المشاركات المتتالية بكأس العالم، متفوقاً على الكوري الجنوبي هونغ موانغ، والسعودي سامي الجابر، اللذين شاركا في أربع نسخ متتالية من البطولة.

وشارك هونغ ميونغ في نسخ إيطاليا 1990، والولايات المتحدة 1994، وفرنسا 1998، وكوريا الجنوبية واليابان 2002، فيما شارك سامي الجابر في نُسخ 1994 و1998 و2002، إضافة إلى نسخة ألمانيا 2006.