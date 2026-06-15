سيغرت: 3 منتخبات عربية ستتأهل بين «أفضل ثوالث».. والمغرب «مباشرة»

كشف مدرب منتخب طاجيكستان، الكرواتي بيتر سيغرت، عن توقعاته للمتأهلين عن دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في أميركا والمكسيك وكندا، مقدماً رؤية فنية شاملة للمنتخبات المرشحة للتأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية، إلى جانب المنتخبات التي يعتقد أنها ستعبر عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث، من بينها منتخبات مصر والأردن والسعودية.

وقال سيغرت لـ«الإمارات اليوم»: «أتوقع إشارات إيجابية لعدد من المنتخبات العربية المشاركة، وأرشح المغرب للتأهل المباشر من مجموعته، فيما ستكون منتخبات السعودية، ومصر، والأردن إلى جانب أوزبكستان، والإكوادور، والسنغال، وأميركا، وكندا، التي ستعبر إلى الأدوار الإقصائية عبر بوابة أفضل أصحاب المركز الثالث».

وأضاف سيغرت الذي حقق مع منتخب طاجيكستان أبرز مفاجآت كأس آسيا 2023 في قطر، عندما نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي: «في المجموعة الأولى أعتقد أن منتخب المكسيك سيتصدر الترتيب متقدماً على كوريا الجنوبية، وسيخرج التشيك وجنوب إفريقيا من سباق التأهل المباشر، أما المجموعة الثانية، فأرى أنها ستشهد تفوق المنتخب السويسري، يليه منتخب البوسنة والهرسك، فيما لن يتأهل منتخبا كندا وقطر إلى الدور التالي».

وفي المجموعة الثالثة، منح سيغرت الأفضلية لمنتخب البرازيل لاعتلاء الصدارة، وقال: «(السامبا) أولاً، وسيرافقه المنتخب المغربي إلى الدور المقبل، في إنجاز جديد محتمل لـ(أسود الأطلس)، بينما أتوقع احتلال أسكتلندا وهاييتي المركزين الثالث والرابع».

وأكمل: «بالنسبة للمجموعة الرابعة، أرجح تأهل تركيا وباراغواي مباشرة على حساب أميركا وأستراليا، في واحدة من أكثر المجموعات التي قد تشهد منافسة قوية على بطاقات العبور، وفي المجموعة الخامسة أتوقع مفاجأة تتمثل في تصدر منتخب ساحل العاج للمجموعة أمام ألمانيا، فيما يأتي منتخب الإكوادور في المركز الثالث، وكوراساو في المركز الرابع». وتابع: «المجموعة السادسة ستشهد مواصلة اليابان تطورها اللافت على الساحة الدولية بإنهاء الدور الأول في الصدارة، تليها هولندا، بينما سيحقق المنتخب التونسي المركز الرابع خلف السويد، وفي المجموعة السابعة، أرشح بلجيكا وإيران للتأهل المباشر، في حين يحتل المنتخب المصري المركز الثالث متقدماً على نيوزيلندا، فيما يحصل (الفراعنة) على إحدى بطاقات أفضل الثوالث».

وعن المجموعة الثامنة قال سيغرت: «ستتصدر إسبانيا أمام الأوروغواي، فيما يحل المنتخب السعودي ثالثاً، وهو مركز سيؤهله إلى الدور التالي، وفي المجموعة التاسعة، ستكون الأفضلية لفرنسا والنرويج للتأهل المباشر، بينما أتوقع أن يحتل المنتخب السنغالي المركز الثالث، متقدماً على العراق، أما المجموعة الـ10، فأرشح الأرجنتين لصدارة المجموعة أمام النمسا، في حين أرشح الأردن لنيل بطاقة من المركز الثالث، ثم الجزائر الذي سيحل رابعاً».

وختم: «في المجموعة الـ11، ستحتل البرتغال الصدارة، تليها كولومبيا، بينما يتأهل منتخب أوزبكستان من المركز الثالث أمام الكونغو، والمجموعة الـ12 ستشهد تأهل إنجلترا وكرواتيا مباشرة، على حساب غانا وبنما».

• سيغرت يرشح ساحل العاج لصدارة المجموعة الخامسة أمام ألمانيا.