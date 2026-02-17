«بن دري» بطل «بولو إعمار».. و«جهانجيري» وصيفاً

ظفر فريق بن دري، بقيادة محمد بن دري، بلقب بطولة إعمار للبولو، أول من أمس، عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق جهانجيري، بقيادة سعد جهانجيري، بنتيجة 7-6.5، في ختام النسخة السابعة من البطولة التي نظمها نادي دبي للبولو والفروسية.

ونال الفريق البطل جائزة مالية قدرها 120 ألف درهم، إلى جانب سيارة «212» مقدمة من شركة «ليجند موتورز»، فيما حصل فريق جهانجيري «الوصيف» على مبلغ 75 ألف درهم.

وحلّ فريق أنكورا، بقيادة ريان العجاجي، في المركز الثالث بعد فوزه الصعب على فريق نون، بقيادة راشد العبار، بنتيجة 10-8.

وتوَّج الفائزين المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، أحمد ثاني المطروشي، والشيخ خليفة بن حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد البولو، ومدير أندية إعمار، خالد عيسى الياسي، والمدير العام لنادي دبي للبولو والفروسية، شكري أبوالسعود، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ليجند موتورز 212»، جوناثان ستريتون.

من جهته، قال مدير أندية إعمار، خالد عيسى الياسي، في تصريحات صحافية: «إن النسخة السابعة من بطولة إعمار للبولو عكست المستوى المتطور الذي وصلت إليه رياضة البولو في دولة الإمارات»، مشيداً بقوة المنافسة والروح الرياضية العالية التي سادت بين الفرق المشاركة طوال أيام البطولة.

وأضاف: «نفتخر بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة هذا العام، سواء من حيث المستوى الفني أو التنظيمي أو الحضور الجماهيري، إن مشاركة 10 فرق قدّمت أداءً مميزاً يعكس حجم الشغف والاحترافية التي تتمتع بها فِرَق البولو في الدولة».