عتيق: سلة شباب الأهلي صححت أخطاءها الفنية قبل لقاء العربي

أكّد المدرب المساعد لفريق شباب الأهلي لكرة السلة، سعيد عتيق، أن الجهاز الفني عمل، على مدار الأيام الماضية، على تصحيح الأخطاء من الناحيتين الهجومية والدفاعية التي أدت، الثلاثاء الماضي، إلى الخسارة أمام فريق العربي القطري في الدوحة بنتيجة 79-103، وفرضت على الفريق خوض المباراة الفاصلة التي تجمع الفريقين، اليوم في السابعة مساءً، على صالة الممزر في دبي، بعد أن كان «فرسان دبي» قريباً من التأهل للدور نصف النهائي في دوري «سوبر غرب آسيا» عن «المنطقة الخليجية» بعد الفوز في موقعة الذهاب مطلع الشهر الجاري بواقع 107-88.

وقال عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «إن الجهاز الفني عمل على تحليل نقاط الضعف، والثغرات التي أدت إلى الخسارة في الدوحة، سواء في عدم توفيق اللاعبين من حيث الفعالية الدفاعية وفرض الرقابة على مفاتيح لعب العربي، بجانب الأخطاء الهجومية التي عكسها انخفاض نِسَب التسجيل خصوصاً الرميات الثلاثية، مقارنة بموقعة الذهاب بدبي في الرابع من فبراير الجاري التي نجح خلالها شباب الأهلي في تحطيم الرقم القياسي لهذا الموسم دوري (سوبر غرب آسيا) عن نسب النجاح في الرميات الثلاثية».

وأضاف: «دفعنا ضريبة الثقة الزائدة في مباراة الدوحة، لتبدو الثغرات الدفاعية واضحة في الربع الثاني، حين تمكّن فريق العربي من تسجيل 33 نقطة، وإنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 57-42، وجاءت مكملة خلال مجريات الشوط الثاني لغياب التركيز الهجومي عن شباب الأهلي، ما أدى إلى انخفاض معدل نسب التسجيل لديناً، خصوصاً عن الرميات الثلاثية، بعد أن كانت نقطة تفوقنا في موقعة الذهاب، بتسجيلنا نسبة نجاح عن هذه الرميات تخطت حاجز 54%، جراء تسجيل 17 رمية ثلاثية ناجحة».

وأوضح: «فريق العربي منظم للغاية، ويجب إغلاق المنافذ أمامه وعدم ترك الحرية للاعبيه في رسم طريقة اللعب التي يريدونها على أرضية الملعب، بالصورة ذاتها لما حدث في مباراة الدوحة التي تمكّن فيها لاعبو العربي من تحقيق التنوّع المطلوب في إنهاء الهجمات، وأكد ذلك نسب نجاح القطريين عن كل من الرميات الثنائية والثلاثية التي بلغت 61.4 و42.9%، وقابلها انخفاض نسب لاعبي شباب الأهلي هجومياً إلى ما دون 24% عن الرميات الثلاثية، بجانب التراجع عن نسب النجاح تحت سلة الخصم إلى 50%».

وأشار عتيق إلى أن المهمة تبدو صعبة أمام العربي في المواجهة الفاصلة، في ظل احتمالية عدم جاهزية صانع ألعاب الفريق سعيد مبارك، وقال: «تعرّض سعيد مبارك لإصابة قوية في لقاء الدوحة، ورغم إصراره خلال الأيام الماضية على الالتزام بالتدريبات، فإن اللاعب يعاني الألم، كما أن محترفنا الأميركي، براون ألين، تعرض بدوره لإصابة في كاحله الأيمن، ما تسبب في خروجه من أرضية الملعب في لقاء الدوحة قبل سبع دقائق على نهاية المباراة، إلا أن تدريباته الأخيرة تمنحنا مؤشراً جيداً لتماثله للشفاء، والقدرة على خوض المباراة».

واختتم: «نجاحنا في إيقاف خطورة ثلاثي العربي، سواء الأميركي دي بوست، أو البحريني مصطفى راشد، ولاعب الارتكاز البوسني المدين كينكانوفيتش، سيمنحنا التوازن المطلوب على أرضية الملعب، ويعزّز من حظوظنا في تخطي المباراة الفاصلة، والتأهل للدور نصف النهائي، في سعينا للدفاع عن لقبنا كبطلٍ للمنطقة الخليجية في دوري (سوبر غرب آسيا)».