إطلاق أول دوري مجتمعي لكرة القدم في أبوظبي

أطلقت شركة «سلوشنز+» رسميًا دوري كرة القدم المجتمعي في أبوظبي، حيث بدأت منافساته في 18 نوفمبر الجاري في أكتف جزيرة الماريه.

وتأتي هذه المبادرة بدعم من مبادلة، لتعكس التزام «سلوشنز+» المتزايد بتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ نمط حياة صحي، وإلهام الشباب لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة رياضية مزدهرة وحيوية.

ويمثل هذا الدوري، بوصفه أول مبادرة رياضية للشركة، محطة مهمة في مسيرة «سلوشنز+» حيث يؤسس لجيل جديد من البرامج الرياضية المجتمعية. وقد صُمم ليكون منصة شاملة تجمع اللاعبين من مختلف فئات المجتمع، وتمكّنهم من التنافس وصقل مهاراتهم في بيئة آمنة ومحفّزة، تعزز الروابط الاجتماعية وتبرز المواهب المحلية الصاعدة.

وبهذه المناسبة قال عبدالله المنصوري، رئيس شركة أبوظبي للترفيه بالإنابة (التابعة لشركة لسلوشنز+): «نحن فخورون بإطلاق أول بطولة رياضية تحت مظلة سلوشنز+؛ وهي مبادرة تهدف إلى رعاية المواهب الشابة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية. ومع تخصيص جوائز مالية تتجاوز 80,000 درهم، نهدف إلى تحفيز الفرق على تطوير قدراتها، وتعزيز الروح الرياضية، وترسيخ ثقافة الرياضة بين الشباب في دولة الإمارات. فهذا الدوري المجتمعي ليس مجرد منافسة، بل منصة للتعلم والنمو والفخر الوطني».

وقد شكّلت مبادلة داعمًا رئيسيًا في تحقيق رؤية هذا الدوري، من خلال تمكين الشباب وأفراد المجتمع من الوصول إلى فرص رياضية عالية الجودة، وتعزيز أهمية النشاط البدني، والمساهمة في تأسيس بيئة اجتماعية تجعل من الرياضة عنصرًا أساسيًا في التنمية الشخصية والمجتمعية.

يشار إلى أن الدوري يضم 32 فريقًا من مختلف مناطق أبوظبي، بمعدل 12 إلى 20 لاعبًا في كل فريق. ومع إقامة أربع مباريات يوميًا وبمجموع 20 مباراة أسبوعيًا على مدار ثلاثة أشهر، يعد الدوري بتقديم أجواء تنافسية نابضة بالحماس تجمع بين الإثارة الرياضية والتفاعل المجتمعي.

وانطلق الموسم بمشاركة أربعة فرق قدّمت مباريات قوية وسريعة أشعلت حماس الجماهير، ورسخت البداية لأجواء تنافسية حافلة بالمتعة، يتوقع أن تستمر طوال الموسم. وستتواصل المنافسات حتى 31 يناير 2026، لتختتم بفعالية كبرى على ملعب نادي الجزيرة، حيث تتنافس أفضل الفرق على لقب البطولة في مشهد يحتفي بالمهارة والشغف وروح المجتمع.