«مجالس التربية»: حماية الطلبة رقمياً مسؤولية الأسرة والمدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الأسرة والمدرسة تتحملان مسؤولية مشتركة في توعية الطلبة بآليات التعامل الآمن مع المحتوى الرقمي، وتمكينهم من توظيف التكنولوجيا في تطوير مهاراتهم الأكاديمية.

وشدّدت على أهمية رفع الوعي بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وسُبل الوقاية منه، مؤكدةً ضرورة توجيه الطلبة نحو الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعزيز إدراكهم القانوني لأساليب التعامل مع التهديدات الإلكترونية، بما يضمن حمايتهم في الفضاء الرقمي.

وأفادت بأن الأسرة تلعب دوراً رئيساً في تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة، عبر غرس القيم المجتمعية السليمة، وتوجيههم نحو التزام الضوابط المدرسية، موضحة أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يسهم في بناء بيئة مدرسية مستقرة تعزز من تركيز الطالب وتحصيله الأكاديمي.

جاء ذلك خلال سلسلة «مجالس أولياء الأمور الرمضانية»، التي نظمتها الوزارة خلال شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، من بينهم شرطة دبي، والشرطة المجتمعية، ووزارة تمكين المجتمع، ومؤسسة الشيخ سعود للسياسات العامة، بهدف توحيد الجهود لدعم الطلبة أكاديمياً وقيمياً.

وتوزعت المجالس على إمارات، أُقيم الأول في دبي في مكتبة محمد بن راشد، والثاني بمجمع زايد التعليمي - السيوح في الشارقة، والثالث بالمجلس العامر - منطقة الحميدية في عجمان، والرابع بمجمع زايد التعليمي - الظيت الجنوبي في رأس الخيمة، أما المجلس الخامس فقد نُظم بمجمع زايد التعليمي - دبا الفجيرة في الفجيرة.

وناقشت المجالس أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في توفير الدعم النفسي للطلبة، خاصة في ظل الضغوط الدراسية والاجتماعية المتزايدة، مؤكدة أن تعزيز الاستقرار النفسي للطالب يسهم بشكل مباشر في تحسين أدائه الأكاديمي وسلوكه الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية فتح قنوات تواصل دائمة بين الأسرة والمدرسة، لمتابعة الحالة النفسية للطالب، وتناولت أيضاً تأثير التكنولوجيا في العملية التعليمية، وركزت على ضرورة توجيه الطلبة نحو الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا وتجنب الإدمان الرقمي.

وشددت الوزارة على أهمية غرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلبة، مؤكدة أن الأسرة تمثل حجر الأساس في تعزيز الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن التعاون بين المدرسة والأسرة يسهم في بناء شخصية متوازنة للطالب، قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع والاعتزاز بالقيم الوطنية.

وأكد عدد من أولياء أمور المشاركين في المجالس أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل مع المدرسة، إذ إن مناقشة قضايا مثل تحسين السلوك والانضباط المدرسي تُمكنهم على فهم الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة في غرس القيم الإيجابية لدى الطلبة، موضحين أن المجالس أتاحت لهم فرصة التعرف إلى الأساليب التربوية الحديثة التي تعزز التزام الطلبة وفق الضوابط المدرسية، وتساعدهم على التعامل مع التحديات السلوكية داخل المدرسة.