قصة ملهمة لعمل خيري

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، سعيد الرقباني، خلال المجلس الرمضاني بمجلس الفريق ضاحي خلفان تميم، عن قصة ملهمة وراء تأسيس الجمعية، قائلاً إن المسيرة بدأت في عام 1986، حين كان يشاهد التلفاز، ورأى إعلانات تستقطب طلبة في مرحلة الثانوية العامة للعمل، فأزعجه الأمر كثيراً، لأن هذا قد يحول دون قدرة هؤلاء الشباب على استكمال دراستهم.

وقال الرقباني إنه التقى مجموعة من الأصدقاء والمعارف والمعنيين، وناقشوا الفكرة في ما بينهم، وانتهوا إلى تكليف مختصين بإعداد دراسة عاجلة خلال أسبوعين، تحدد حجم المشكلة، وأسباب استقطاب الشباب للعمل في هذه السن، وكانت النتيجة هي ضيق حال أسرهم، ورغبة الآباء في أن يسهم الأبناء في نفقات الأسرة أو تحمل مصروفاتهم على الأقل.

وأضاف: «إن مجموعة العمل اتفقت على إنشاء صندوق لمساعدة الطلبة، وبدأنا في حصر أعداد المحتاجين بالمدارس، ووجهنا الدعم إلى إدارات مباشرة، بإبلاغهم أن هذه هي مصروفات هؤلاء الطلبة، ومبالغ لمساعدتهم، بشرط عدم تسربهم دراسياً، ومساعدتهم على استكمال تعليمهم».

وأشار إلى أن الفكرة كانت في بناء إنسان، وليس مجرد تقديم المساعدة المؤقتة له، موضحاً أن الجميع كانوا على قناعة بأن عمل هؤلاء الطلبة في سن مبكرة سيقضي على فرصهم في التطور والتعلم ومواكبة المستقبل.

وتابع الرقباني: «إن الجمعية رخصت في العام التالي، وبدأت في العمل على صندوق لطلبة الجامعات، فسألنا عن الرسوم، ثم خصصنا نفقات شهرية لهم، تعينهم على الدراسة الجامعية، واتفقنا معهم على إعادة سداده بالتقسيط بعد انتهاء دراستهم والتحاقهم بوظائف».

وأوضح أن الجمعية اتبعت النهج ذاته مع الأعمال الإنسانية الأخرى، فحرصت على تعزيز قدرة الأسر المحتاجة على الإنتاج، سواء في الطهي أو الخياطة أو غيرها من المهن التي تساعدهم على توفير مواردهم، وقدمنا لهم المساعدات اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة، وهم يشاركون بشكل منتظم في فعاليات كبرى مثل القرية العالمية.