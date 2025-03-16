مشاركون: الإمارات ابتكرت مسارات نوعية لدعم الموهوبين

أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، أهمية توسيع الأندية العلمية وتعزيز الأنشطة اللاصفية، وبناء مؤسسات كبرى لرعاية الموهوبين، مشيراً إلى أن الإمارات ابتكرت مسارات نوعية لدعم المواهب الوطنية، وجعلت الابتكار ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية. وشدد على دور الأنشطة الثقافية والفنية، خصوصاً المسرح، في صقل المهارات وتعزيز الإبداع. وأوضح أن الإمارات نموذج عالمي في اكتشاف المواهب ورعايتها، حيث أرست نهجاً متكاملاً لدعم الموهوبين في مختلف المجالات، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار والتميز، ومهّد الطريق لبناء جيل يقود المستقبل بتميز وريادة.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، أهمية دور المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في تبني الموهوبين ودعم مسيرتهم الإبداعية، وشدد على ضرورة توفير الدعم المادي ورعاية المشروعات الابتكارية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة. وقال: «تمكين المواهب الوطنية يتطلب شراكة فاعلة بين مختلف القطاعات، تضمن توفير بيئة محفزة للإبداع، وتساعد الموهوبين على تحويل أفكارهم إلى إنجازات ملموسة، تعزز ريادة الإمارات في الابتكار والتطوير».

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن الوزارة تضع الابتكار وريادة الأعمال في صدارة أولوياتها، لترسيخ مكانة الإمارات ضمن أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار وفق رؤية 2031. وأشار إلى تحقيق نمو ملحوظ عام 2024، حيث ارتفعت العلامات التجارية المسجلة إلى 89%، وزادت براءات الاختراع 17.5%، والمصنفات الفكرية 36%، ما يعكس تطور بيئة الملكية الفكرية.

وأكد رئيس جمعية المخترعين الإماراتيين، أحمد مجان، أن الجمعية تمتلك فريقاً بحثياً متخصصاً لاكتشاف الموهوبين، وتركز على إعداد 1000 مخترع عبر برامج متخصصة، بهدف تنمية العقول المبدعة وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات. وأوضح: «الجمعية أطلقت برنامج (المخترع الصغير) الذي يحتضن الأطفال من سن ثماني سنوات لمدة 10 سنوات، لتنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم الإبداعية، كما تعمل على جمع 100 طالب وتبنّيهم علمياً وعملياً، بهدف بناء جيل من المخترعين الموهوبين والمبدعين».