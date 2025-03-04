حياة الفهد.. «شاهة» امرأة قوية ومتسلطة في «أفكار أمي»

على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس على تقديم أهم الأدوار الفنية فقط، بل على جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز. «الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية، وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرّد.

طوال مسيرتها الفنية الحافلة بالمحطات الفارقة والأدوار الفنية اللافتة، نجحت حياة الفهد في تجسيد العديد من الأدوار الكوميدية والدرامية المتنوعة التي استطاعت من خلالها، تكريس حضورها الفني البارز كإحدى أهم نجمات الخليج العربي في مجال التمثيل، لتستحق عن جدارة لقب «سيدة الدراما الخليجية» التي يترقب جمهور الشاشة الفضية على الدوام أعمالها الفنية، وإطلالاتها المتجددة كل مرة.

مفاجأة فنية

على الرغم من غيابها العام الماضي، بعد آخر إطلالة لها في مسلسل «قرة عينك» للمخرج الكويتي سعود بوعبيد، والكاتبين علي شمس ومحمد شمس، في رمضان 2023، فإن جمهور الدراما الخليجية ظل ينتظر بفارغ الصبر عودة حياة الفهد هذا العام في المسلسل الرمضاني الجديد «أفكار أمي»، الذي دخلته النجمة بالتعاون مع المؤلف عبدالمحسن الروضان، الذي سبق أن تعاملت معه في مسلسل «بتوقيت مكة» في رمضان 2021، كذلك الحال بالنسبة لمخرج العمل باسل الخطيب الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل «مارغريت» في رمضان 2021، ومسلسل «أسد الجزيرة» في 2006، وصولاً هذا العام إلى شخصية «شاهة»، المرأة القوية المتسلطة، التي تتمتع بنفوذ كبير في محيط عائلتها، وتسعى إلى السيطرة على كل جوانب حياة أبنائها، وفرض أفكارها وآرائها من دون أي اعتبار لرغباتهم أو تطلعاتهم، ما يؤدي إلى نشوب عدد لا حصر له من الخلافات والمشكلات التي تندرج في إطار القضايا الأسرية والعلاقات الإنسانية، وذلك ضمن أجواء توحي، منذ اللحظات الأولى لعرض المسلسل الجديد، بأن حياة الفهد قادمة هذا الموسم بحزمة فريدة من المفاجآت الفنية الجديدة، سواء على صعيد المضمون أو الشكل الذي طالعتنا به من خلال إعلانات العمل الترويجية، التي بدت فيها النجمة بإطلالة مغايرة، قدمت من خلالها شخصية «العجوز (الداهية) التي تجمع نساء الفريج لبيع الأعشاب الطبية وقراءة الكف والطالع، إلى جانب تفسير الأحلام مقابل مبالغ مالية مجزية تضحك بها على الساذجات»، ما يفتح باب التوقعات، ويرفع سقف الفضول حول مضمون المسلسل الذي يشاركها البطولة فيه النجوم إبراهيم الحساوي وشيماء علي، وزهرة الخرجي وريم أرحمة، بجانب عدد من وجوه الدراما الخليجية.

مسيرة متميّزة

لا تقتصر مسيرة حياة الفهد، التي تنتمي إلى الرعيل الأول من جيل الدراما الخليجية، على تقديم سلسلة من الأدوار الدرامية المؤثرة التي صنعت الفرق في مسيرتها، بل نجحت في عشرات الأدوار الكوميدية التي لاتزال محفورة في ذاكرة الجمهور، وكان أبرزها دورها في مسلسل «خالتي قماشة» عام 1983، ومسلسل «رقية وسبيكة» 1986، ومسلسل «سوق المقاصيص» عام 2000، وغيرها من الأعمال الكوميدية، كما كان لها دور أساسي في تطوير الدراما الكويتية، وتعزيز وجودها وانتشارها في العالم العربي، وذلك بعد أن تمكنت من ترك بصمتها المميّزة في أغلب الأعمال الدرامية التي شاركت فيها، حتى نالت ألقاباً فنية عديدة، منها: أم المسرح وعميدة الدراما الخليجية وأبرزها سيدة الشاشة الخليجية، بعد أكثر من نصف قرن من الإبداع والتألق في مجال صعب، قدمت خلاله «أم سوزان» أعمالاً فنية مميّزة، نالت المتابعة الجماهيرية التي تستحقها.

إلى جانب ذلك، برعت النجمة كذلك في كتابة العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات الناجحة التي يُعدّ مسلسلها الحالي «أفكار أمي» هذا العام آخرها، وذلك بعد توليها المعالجة الدرامية لنص العمل الذي كتبه عبدالمحسن الروضان الذي يحمل في جعبته إلى اليوم 13 عملاً ناجحاً للشاشة الفضية.

• طوال مسيرتها الفنية الحافلة، استطاعت حياة الفهد تكريس حضورها الفني البارز كإحدى أهم نجمات الخليج العربي.

• عجوز «داهية» تجمع نساء الفريج لبيع الأعشاب الطبية وقراءة الكف والطالع، إلى جانب تفسير الأحلام مقابل مبالغ مالية مجزية