الأرشيف الوطني يبدأ مجالسه الرمضانية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت المجالس الرمضانية التي ينظمها الأرشيف الوطني في شهر رمضان المبارك، بمحاضرة عنوانها «الإمارات وطن التسامح»، تم تنظيمها عن بُعد، عبر التقنيات التفاعلية، وجاءت هذه المحاضرة في إطار الدور الوطني للأرشيف الوطني، الذي يهدف إلى نشر الثقافة الوطنية، ودعم التلاحم بين أبناء المجتمع، وتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وترسيخ الهوية الوطنية، وغرس بذور المواطنة الصالحة في النفوس.

وأكدت محاضرة «الإمارات وطن التسامح»، التي قدمها المحاضر محمد إسماعيل عبدالله من الأرشيف الوطني، أن تاريخ التسامح في الإمارات، وسيظل نهج زايد مستمراً فيه، وستبقى الإمارات واحة التسامح والتعايش حافلة بالخير.