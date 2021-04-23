أين تذهب.. الإفطار في «يالومبا».. 100 نوع من المأكولات

المصدر: الإمارات اليوم

لا شيء يُضاهي الإفطار مع العائلة والأصدقاء الأعزّاء. فكيف إذا كان الإفطار في مطعم «يالومبا»، الذي يُقدّم تجربة قيّمة لتشارك أطيب لقمة مع المقرّبين وسط أجواء أنيسة من وحي شهر رمضان المبارك.

يستقبل مطعم «يالومبا» في فندق لو ميريديان دبي، الضيوف يومياً على الإفطار من المغيب حتى الساعة 10:30 مساءً، فيُعرّفهم بحُسن الضيافة العربية، مع قائمة تشمل أكثر من 100 نوع مأكولات، من الأطباق الشرق أوسطية التقليدية والأطباق المتوسطية التي تُحضَّر في كل منزل من شوربات وسلطات وأطباق مازة ساخنة وباردة، إلى جانب الأطباق الرئيسة الشهيرة، مثل مجبوس اللحم وطاجن الدجاج، وكلها بسعر 169 درهماً للشخص الواحد (تشمل المأكولات والمشروبات)، 99 درهماً للصغار الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً، ومجاناً للصغار في الخامسة من العمر وما دون.