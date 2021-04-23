أين تذهب.. مقهى «باونتي بيتس» يطلق فرعه الثاني في دبي

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن «باونتي بيتس»، أحد أجمل المقاهي في دبي، الذي أبصر النور في فندق «لو ميريديان» الميناء السياحي، عن فرعه الثاني في فندق ومركز مؤتمرات «لو ميريديان» دبي، القرهود. وهو خبر سار لسكان داون تاون دبي، حيث باتت هذه الوجهة الحالمة على عتبة منزلهم. ويفتتح «باونتي بيتس» فرعه الثاني بالأجواء وقائمة الطعام الرائعة نفسها كما الفرع الأول، ويرحّب بالكلاب الأليفة أيضاً.

ويقع مقهى «باونتي بيتس» الجديد في أحد أقدم فنادق دبي، وسط فسحة رائعة مع سقف عالٍ وديكور فاخر، حيث تخيّم أحلى الأجواء. ويتسم الديكور بالأجواء الأنيسة نفسها كما الميناء السياحي، مع ألوان وردية ونباتات خضراء، ولوحة جدارية تحمل رسمة طائر النحام، وطبعاً عبارة Hello Beautiful الشهيرة التي يحلو التقاط الصور معها ونشرها على «إنستغرام».

ويلبي «باونتي بيتس» حاجات جميع العملاء والمناسبات، من هواة الرياضة إلى جمعات الأمهات، والصديقات والجمعات العائلية الطويلة على الغداء، لا يقتصر المرح على الديكور فحسب، بل قائمة الطعام أيضاً التي تشمل أسماء طريفة للأطباق والعصائر والسموثيز. أمّا قائمة الغداء والعشاء فتضمّ تشكيلة من الأطباق الشهية والسلطات الوافرة، إلى جانب أطيب خلطات السموثيز لتسهيل الهضم.

ويشتهر «باونتي بيتس» بنشر الإيجابية والاستقلالية وحبّ الذات، كما يشجع اعتماد أسلوب حياة بعيداً عن تعذيب الحيوانات ويدعو إلى الاهتمام بالصحة وحماية الكوكب ومستقبل الأجيال، وذلك من خلال الالتزام المتواصل بتشجيع الزوّار على تذوّق الأطباق المغذية والصحية والشهية في الوقت نفسه.