«سوالف لمسيان».. سهرة رمضانية مع الماضي

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تأخذ قناة الوسطى من الذيد، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، مشاهديها في رحلة تراثية عبر برنامجها التراثي «سوالف لمسيان»، الذي يعرّف بأصالة البادية في إمارة الشارقة.

ويرتحل البرنامج بمشاهديه إلى حياة الناس في الماضي، مستضيفاً نخبة من الضيوف أصحاب الخبرات الذين يطلون على الجمهور كل يوم خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 10 مساءً.

ويسترجع البرنامج، الذي تعني تسميته بالمحكية الإماراتية «حكايات المساء»، مع مشاهديه الكثير من الذكريات والمشاهد التي تروي سيرة المكان وتاريخ رجالاته، في سرد يمتد على مدار ساعة، ويقدمه الإعلاميان سعيد القمزي وعبدالرحمن الكتبي، اللذان يتحاوران مع ضيوفهما في «حظيرة من أشجار المرخ»، تمثل مجلساً رمضانياً بطابعه الاجتماعي الشعبي يعكس هوية المنطقة.