ورش فنية للأطفال من أجواء رمضان

نظم نادي سيدات الحمرية، أحد فروع نادي سيدات الشارقة، أخيراً، سلسلة من ورش العمل الفنية مستوحاة من الأجواء الرمضانية، هدفت إلى استغلال أوقات فراغ الأطفال خلال شهر رمضان الفضيل، لتعليمهم مهارات وفنون حرفية ذات طابع إسلامي، ترتقي بمواهبهم وقدراتهم الفنية، وتحبب إليهم شهر الصوم.

وتضمنت ورش العمل التي قدمها مركز إبداع للمواهب، التابع للنادي، واستمرت على مدار أربعة أيام، ورشة عمل «سجادة الصلاة»، و«البلاط الإسلامي»، و«الطباعة بالنقش الإسلامي»، و«شموع من الجبس»، والتي تعلم خلالها الأطفال مهارات وتقنيات فنية متنوعة، حفزت خيالهم ومواهبهم وقدراتهم المختلفة.

ويقدم مركز إبداع للمواهب التابع لنادي سيدات الحمرية خلال العام تشكيلة مميزة ومنتقاة من الدورات والورش التدريبية في مختلف المجالات مثل الطهي، والإتيكيت، والأشغال والحرف اليدوية، وتعلم مبادئ الخط العربي، والفنون التشكيلية، والتصوير الضوئي، والرسم بمختلف أنواعه وتقنياته، إضافة إلى تنظيم دورات في الحاسب الآلي، وتصميم المواقع الإلكترونية بالتعاون مع عدد من المعاهد المتخصصة، وغيرها الكثير من الورش التقنية والحرفية والإبداعية.

الشارقة - الإمارات اليوم