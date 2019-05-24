أصحاب همم ومسلمون جدد في ختام «أفضل مرتل»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت، مساء أول من أمس، في مسرح أبوظبي جولات مسابقة أفضل مُرتل للقرآن الكريم، في أمسية فريدة، ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني الـ14، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات الراعية والداعمة، وشهدت الجولة مشاركة عدد من أصحاب الهمم، وثلة من المسلمين الجدد الذين شكلوا إضافة نوعية وممتعة للمسابقة.

مثلت أمسية آخر جولات المسابقة، ليلة خاصة من ليالي هذه المسابقة التي انطلقت مع بداية هذه الدورة من المهرجان، فإلى جانب المتنافسين الخمسة من فئتي المسابقة: الأشبال والشباب، الذين مثلوا آخر المتنافسين في هذه المسابقة، شارك في هذه الأمسية من المسابقة خمسة من أصحاب الهمم و10 من المسلمين الجدد، جلهم من الإناث، إذ تميزت المشارِكة، إسراء علي محمد الأميري، من أصحاب الهمم، بجمال ترتيلها وإتقانها أحكام التجويد، وكذلك بموهبتها الشعرية، حيث ألقت قصيدتين، واحدة أهدتها لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، لرعايته المسابقة ولفتته الكريمة لأصحاب الهمم وللمسلمين الجدد، والأخرى أهدتها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وضمّت مجموعة أصحاب الهمم حذيفة محمد أحمد لوضة من سورية، وضمت من الإمارات: ناصر عبيد سعيد الزعابي، وإسراء علي محمد الأميري، والشقيقتين مها ومريم سيف الراشدي، فيما ضمت مجموعة المسلمين الجدد خمسة من الذكور ومثلهم من الإناث، مثلوا جنسيات روسيا والصين والفلبين وماليزيا وأوغندا والكاميرون وإثيوبيا، وجميعهم تستوعبهم دار زايد للثقافة الإسلامية في العين، إذ تمت دعوتهم بما ينسجم مع أهداف المسابقة في تشجيع الشباب المسلم من مختلف الجنسيات، على ترتيل القرآن الكريم وحفظه، في إطار إتقان أحكام التجويد، وأعرب الجميع عن عميق امتنانهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، على هذه المبادرة الطيبة والدعوة الكريمة للمشاركة في المسابقة، وعن تقديرهم لإدارة النادي على حفاوة الاستقبال وعظيم الاهتمام.

وتم تكريم المشاركين من أصحاب الهمم والمسلمين الجدد من قبل المسؤولين في النادي ولجنة تحكيم المسابقة، فيما ستعلن أسماء الفائزين في المسابقة في فئتيها، الأشبال والشباب، في الحفل الختامي الكبير الذي يقام مساء السبت، احتفاء بالمشاركين وتكريماً للفائزين وللجهات الراعية والداعمة.