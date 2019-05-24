«ميترا».. بوفيه خاص بأجواء عائلية

يقدم لكم مطعم «ميترا» بوفيه على الإفطار والسحور يمكنكم تناول أشهى المأكولات والمشروبات وقضاء أجمل الأوقات مع العائلة خلال الشهر الكريم، حيث يتمتع المطعم الواقع في منطقة السيف التراثية بجلسة رائعة مطلة على خور دبي.

تشمل قائمة بوفيه مطعم «ميترا» الخاصة بشهر رمضان المبارك مجموعة من أربعة أقسام: المشروبات، المقبلات، الوجبات الرئيسة والحلويات، ويبدأ الإفطار من الساعة 6.30 مساءً حتى الساعة الثانية صباحاً (السحور) بسعر 99 درهماً فقط.

يقوم مطعم «ميترا» بالإسهام في تميز الطهي، وذلك بمزجه ثقافتين متنوعتين ليقوم بتحفيز روح الصداقة بينهما في كل شيء. القائمة المُنسقة هي مصدر إلهام مأخوذ من المأكولات الهندية والشرق أوسطية في اندماج للثقافتين، ليبث روح جديدة تخلق تجربة رائعة لتتفتح شهيتكم كما لم تفعل من قبل. عندما تعتز كل ثقافة باختلافاتها وتميزها